https://ria.ru/20240513/golikova-1945614782.html
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю - РИА Новости, 13.05.2024
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:20
2024-05-13T15:20
2024-05-13T15:20
политика
донбасс
татьяна голикова
геннадий зюганов
михаил мишустин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в правительстве, однако пожелал ей проявить политическую волю. "Голикова – один из самых профессиональных людей в правительстве. Но когда я увидел, что у нее в таблице Мишустина (премьер-министра Михаила Мишустина) тысяча двести поручений, вы никогда их не выполните… Мое пожелание (Голиковой) – вместе со своими знаниями проявить политическую волю. Мы поможем в этом отношении", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, лидер КПРФ поблагодарил Голикову за поддержку жителей Донбасса и передал от них персональную благодарность. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
https://ria.ru/20240513/golikova-1945520654.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, донбасс, татьяна голикова, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Донбасс, Татьяна Голикова, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю
Зюганов отметил профессионализм Голиковой, пожелав ей проявить политическую волю