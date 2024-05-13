Рейтинг@Mail.ru
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:20 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/golikova-1945614782.html
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю - РИА Новости, 13.05.2024
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:20
2024-05-13T15:20
политика
донбасс
татьяна голикова
геннадий зюганов
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f631ee0cdeb30f014bafd4436aaea495.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в правительстве, однако пожелал ей проявить политическую волю. "Голикова – один из самых профессиональных людей в правительстве. Но когда я увидел, что у нее в таблице Мишустина (премьер-министра Михаила Мишустина) тысяча двести поручений, вы никогда их не выполните… Мое пожелание (Голиковой) – вместе со своими знаниями проявить политическую волю. Мы поможем в этом отношении", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, лидер КПРФ поблагодарил Голикову за поддержку жителей Донбасса и передал от них персональную благодарность. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
https://ria.ru/20240513/golikova-1945520654.html
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748508275_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_1e4eb4a2d7dcb9aae48468b254ac0e71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, донбасс, татьяна голикова, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Донбасс, Татьяна Голикова, Геннадий Зюганов, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю

Зюганов отметил профессионализм Голиковой, пожелав ей проявить политическую волю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в правительстве, однако пожелал ей проявить политическую волю.
"Голикова – один из самых профессиональных людей в правительстве. Но когда я увидел, что у нее в таблице Мишустина (премьер-министра Михаила Мишустина) тысяча двести поручений, вы никогда их не выполните… Мое пожелание (Голиковой) – вместе со своими знаниями проявить политическую волю. Мы поможем в этом отношении", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы.
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом
Вчера, 11:02
Кроме того, лидер КПРФ поблагодарил Голикову за поддержку жителей Донбасса и передал от них персональную благодарность.
Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Как изменится российская власть в ближайшие дни
11 мая, 21:41
 
ПолитикаДонбассТатьяна ГоликоваГеннадий ЗюгановМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала