https://ria.ru/20240513/golikova-1945614782.html

Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю

Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю - РИА Новости, 13.05.2024

Зюганов пожелал Голиковой проявить политическую волю

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:20

2024-05-13T15:20

2024-05-13T15:20

политика

донбасс

татьяна голикова

геннадий зюганов

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отметил, что кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова - один из самых профессиональных людей в правительстве, однако пожелал ей проявить политическую волю. "Голикова – один из самых профессиональных людей в правительстве. Но когда я увидел, что у нее в таблице Мишустина (премьер-министра Михаила Мишустина) тысяча двести поручений, вы никогда их не выполните… Мое пожелание (Голиковой) – вместе со своими знаниями проявить политическую волю. Мы поможем в этом отношении", - заявил Зюганов на пленарном заседании Госдумы. Кроме того, лидер КПРФ поблагодарил Голикову за поддержку жителей Донбасса и передал от них персональную благодарность. Госдума на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами ГД, все они были поддержаны.

https://ria.ru/20240513/golikova-1945520654.html

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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Варвара Скокшина

политика, донбасс, татьяна голикова, геннадий зюганов, михаил мишустин, госдума рф