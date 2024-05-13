https://ria.ru/20240513/golikova-1945520654.html
Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом
Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом - РИА Новости, 13.05.2024
Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кандидата на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову профессионалом высочайшего уровня, а также... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:02
2024-05-13T11:02
2024-05-13T11:29
политика
россия
вячеслав володин
татьяна голикова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кандидата на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову профессионалом высочайшего уровня, а также отметил ее работоспособность."Перед вами стоит настоящий профессионал, ее работоспособность вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя правительства", - сказал Володин о Голиковой на пленарном заседании Госдумы.
https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, татьяна голикова
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Татьяна Голикова
Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом
Володин: Голикова высочайший профессионал, ее работоспособность вне сомнений