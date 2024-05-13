https://ria.ru/20240513/golikova-1945520654.html

Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом

Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом - РИА Новости, 13.05.2024

Володин назвал Голикову высочайшим профессионалом

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кандидата на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову профессионалом высочайшего уровня, а также... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:02

2024-05-13T11:02

2024-05-13T11:29

политика

россия

вячеслав володин

татьяна голикова

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал кандидата на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяну Голикову профессионалом высочайшего уровня, а также отметил ее работоспособность."Перед вами стоит настоящий профессионал, ее работоспособность вне сомнений, прошла путь от рядового сотрудника до заместителя председателя правительства", - сказал Володин о Голиковой на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20240512/natsproekt-1945391031.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, вячеслав володин, татьяна голикова