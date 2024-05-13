https://ria.ru/20240513/golikova-1945517289.html
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:47
2024-05-13T10:47
2024-05-13T11:21
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается вопрос об утверждении Голиковой Татьяны Алексеевны заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
https://ria.ru/20240425/rossiyane-1942309971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, татьяна голикова, россия
Политика, Госдума РФ, Татьяна Голикова, Россия
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Голиковой вице-премьером