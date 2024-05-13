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Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
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10:47 13.05.2024 (обновлено: 11:21 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/golikova-1945517289.html
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T10:47
2024-05-13T11:21
политика
госдума рф
татьяна голикова
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин."Рассматривается вопрос об утверждении Голиковой Татьяны Алексеевны заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
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политика, госдума рф, татьяна голикова, россия
Политика, Госдума РФ, Татьяна Голикова, Россия
Госдума обсуждает утверждение Голиковой вице-премьером

Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Голиковой вице-премьером

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 мая 2024
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющей обязанности вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на должность заместителя председателя правительства России, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Рассматривается вопрос об утверждении Голиковой Татьяны Алексеевны заместителем председателя правительства Российской Федерации", - сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы в понедельник.
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