https://ria.ru/20240513/gladkov-1945599930.html

ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки

ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки - РИА Новости, 13.05.2024

ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области, в том числе выпустили по приграничному селу Щетиновка Белгородского... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:51

2024-05-13T14:51

2024-05-13T14:51

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области, в том числе выпустили по приграничному селу Щетиновка Белгородского района 18 танковых снарядов, 19 артиллерийских и 10 гранатометных выстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор опубликовал статистику ударов ВСУ по территории Белгородской области за прошедшие сутки, согласно которой от обстрелов пострадали 12 районов и городских округов. По его данным, в Белгороде в результате воздушных атак ВСУ погибли 18 жителей, из-под завалов дома извлечены тела 15 человек, еще трое погибли во время вечернего обстрела. Женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. В числе пострадавших – 25 человек. Кроме областного центра, большое количество прилетов пришлось на Белгородский район. "В Белгородском районе… в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также село подверглось атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе и авиационной ракеты... По селу Щетиновка выпущено 19 артиллерийских, 18 танковых снарядов и 10 гранатометных выстрелов... В селах Таврово, Никольское и Беломестное противник атаковал с помощью БПЛА – по одному в каждом селе. В результате атаки в Никольском пострадал мирный житель, которому в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Гладков. По данным Гладкова, в селе Беломестном Белгородского района ударами ВСУ повреждена автомобильная газозаправочная станция, в Дубовском сельском поселении – 42 жилых домовладения и 2 многоквартирных дома, в Тавровском сельском поселении – 17 домовладений и 2 многоквартирных дома, в Яснозоренском сельском поселении – 4 частных дома, в Новосадовском сельском поселении – 12 частных дома. "В Борисовском районе над хутором Казачье-Рудченское системой ПВО сбит БПЛА противника... В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор и хутору Павловка выпущено по 6 минометных снарядов. В селе Карабаново противник атаковал с помощью одного БПЛА… В Вейделевском районе рядом с поселком Вейделевка обнаружен и изъят специалистами метеорологический зонд… В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый – зафиксировано 6 прилетов", – отмечается в сообщении. Как уточняет Гладков, над городом Грайворон система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. В селе Безымено Грайворонского округа противник атаковал с помощью трех беспилотников. По окраине села Сподарюшино выпущено 8 минометных снарядов. В селе Головчино противник атаковал с помощью трех БПЛА. "В Губкинском городском округе в районе села Чаплыжное системой ПВО сбито 2 БПЛА противника, в районе хутора Михайловский, сел Гущино и Юшково – по одному беспилотнику… В Краснояружском районе по окраине села Графовка выпущено 5 минометных снарядов, также окраина села подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ещё одним FPV-дроном в Графовке атакован инфраструктурный объект связи", – отмечает глава региона. Он добавил, что в Прохоровском районе рядом с селом Грязное и поселком Прохоровка системой ПВО уничтожено по одному БПЛА противника. По селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа выпущено 6 артиллерийских снарядов, в результате прилетов различные повреждения получили два жилых дома. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945576454.html

https://ria.ru/20240513/pvo-1945545836.html

https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html

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