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ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки - РИА Новости, 13.05.2024
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14:51 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/gladkov-1945599930.html
ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки
ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки - РИА Новости, 13.05.2024
ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области, в том числе выпустили по приграничному селу Щетиновка Белгородского... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:51
2024-05-13T14:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгородский район
белгород
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
украина
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области, в том числе выпустили по приграничному селу Щетиновка Белгородского района 18 танковых снарядов, 19 артиллерийских и 10 гранатометных выстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Губернатор опубликовал статистику ударов ВСУ по территории Белгородской области за прошедшие сутки, согласно которой от обстрелов пострадали 12 районов и городских округов. По его данным, в Белгороде в результате воздушных атак ВСУ погибли 18 жителей, из-под завалов дома извлечены тела 15 человек, еще трое погибли во время вечернего обстрела. Женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. В числе пострадавших – 25 человек. Кроме областного центра, большое количество прилетов пришлось на Белгородский район. "В Белгородском районе… в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также село подверглось атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе и авиационной ракеты... По селу Щетиновка выпущено 19 артиллерийских, 18 танковых снарядов и 10 гранатометных выстрелов... В селах Таврово, Никольское и Беломестное противник атаковал с помощью БПЛА – по одному в каждом селе. В результате атаки в Никольском пострадал мирный житель, которому в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Гладков. По данным Гладкова, в селе Беломестном Белгородского района ударами ВСУ повреждена автомобильная газозаправочная станция, в Дубовском сельском поселении – 42 жилых домовладения и 2 многоквартирных дома, в Тавровском сельском поселении – 17 домовладений и 2 многоквартирных дома, в Яснозоренском сельском поселении – 4 частных дома, в Новосадовском сельском поселении – 12 частных дома. "В Борисовском районе над хутором Казачье-Рудченское системой ПВО сбит БПЛА противника... В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор и хутору Павловка выпущено по 6 минометных снарядов. В селе Карабаново противник атаковал с помощью одного БПЛА… В Вейделевском районе рядом с поселком Вейделевка обнаружен и изъят специалистами метеорологический зонд… В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый – зафиксировано 6 прилетов", – отмечается в сообщении. Как уточняет Гладков, над городом Грайворон система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. В селе Безымено Грайворонского округа противник атаковал с помощью трех беспилотников. По окраине села Сподарюшино выпущено 8 минометных снарядов. В селе Головчино противник атаковал с помощью трех БПЛА. "В Губкинском городском округе в районе села Чаплыжное системой ПВО сбито 2 БПЛА противника, в районе хутора Михайловский, сел Гущино и Юшково – по одному беспилотнику… В Краснояружском районе по окраине села Графовка выпущено 5 минометных снарядов, также окраина села подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ещё одним FPV-дроном в Графовке атакован инфраструктурный объект связи", – отмечает глава региона. Он добавил, что в Прохоровском районе рядом с селом Грязное и поселком Прохоровка системой ПВО уничтожено по одному БПЛА противника. По селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа выпущено 6 артиллерийских снарядов, в результате прилетов различные повреждения получили два жилых дома. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945576454.html
https://ria.ru/20240513/pvo-1945545836.html
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белгородская область, белгородский район, белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
ВСУ выпустили по белгородскому селу 18 танковых снарядов за сутки

Гладков: ВСУ за сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области, в том числе выпустили по приграничному селу Щетиновка Белгородского района 18 танковых снарядов, 19 артиллерийских и 10 гранатометных выстрелов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Губернатор опубликовал статистику ударов ВСУ по территории Белгородской области за прошедшие сутки, согласно которой от обстрелов пострадали 12 районов и городских округов.
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Вчера, 13:44
По его данным, в Белгороде в результате воздушных атак ВСУ погибли 18 жителей, из-под завалов дома извлечены тела 15 человек, еще трое погибли во время вечернего обстрела. Женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. В числе пострадавших – 25 человек. Кроме областного центра, большое количество прилетов пришлось на Белгородский район.
"В Белгородском районе… в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также село подверглось атаке ВСУ с помощью шести дронов-камикадзе и авиационной ракеты... По селу Щетиновка выпущено 19 артиллерийских, 18 танковых снарядов и 10 гранатометных выстрелов... В селах Таврово, Никольское и Беломестное противник атаковал с помощью БПЛА – по одному в каждом селе. В результате атаки в Никольском пострадал мирный житель, которому в настоящий момент оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал Гладков.
По данным Гладкова, в селе Беломестном Белгородского района ударами ВСУ повреждена автомобильная газозаправочная станция, в Дубовском сельском поселении – 42 жилых домовладения и 2 многоквартирных дома, в Тавровском сельском поселении – 17 домовладений и 2 многоквартирных дома, в Яснозоренском сельском поселении – 4 частных дома, в Новосадовском сельском поселении – 12 частных дома.
"В Борисовском районе над хутором Казачье-Рудченское системой ПВО сбит БПЛА противника... В Валуйском городском округе по селу Старый Хутор и хутору Павловка выпущено по 6 минометных снарядов. В селе Карабаново противник атаковал с помощью одного БПЛА… В Вейделевском районе рядом с поселком Вейделевка обнаружен и изъят специалистами метеорологический зонд… В Волоконовском районе под минометный обстрел попал хутор Старый – зафиксировано 6 прилетов", – отмечается в сообщении.
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Вчера, 12:25
Как уточняет Гладков, над городом Грайворон система ПВО сбила БПЛА самолетного типа. В селе Безымено Грайворонского округа противник атаковал с помощью трех беспилотников. По окраине села Сподарюшино выпущено 8 минометных снарядов. В селе Головчино противник атаковал с помощью трех БПЛА.
Губкинском городском округе в районе села Чаплыжное системой ПВО сбито 2 БПЛА противника, в районе хутора Михайловский, сел Гущино и Юшково – по одному беспилотнику… В Краснояружском районе по окраине села Графовка выпущено 5 минометных снарядов, также окраина села подверглась атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Ещё одним FPV-дроном в Графовке атакован инфраструктурный объект связи", – отмечает глава региона.
Он добавил, что в Прохоровском районе рядом с селом Грязное и поселком Прохоровка системой ПВО уничтожено по одному БПЛА противника. По селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа выпущено 6 артиллерийских снарядов, в результате прилетов различные повреждения получили два жилых дома.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районБелгородВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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