https://ria.ru/20240513/euroclear-1945720143.html
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear - РИА Новости, 13.05.2024
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки операций с ценными бумагами, рассказали РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:45
2024-05-13T19:45
2024-05-13T20:45
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора к депозитарию Euroclear Bank из-за блокировки операций с ценными бумагами, рассказали РИА Новости в юридической группе "Парадигма". "Сегодня, 13 мая 2024 года, юридическая группа "Парадигма" в полном объеме добилась удовлетворения в Арбитражном суде города Москвы ранее поданного первым в России иска частного инвестора — физлица ИП Хасановой Э. М. к Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных незаконной блокировкой операций с ценными бумагами, учитываемыми на счетах, открытых в Национальном расчетном депозитарии", — говорится в сообщении.В деле по иску Хасановой суд посчитал, что в качестве убытков с Euroclear Bank подлежит взысканию не только стоимость заблокированных купонных доходов и дивидендов, но и номинальная стоимость облигаций, погашенных на дату оглашения резолютивной части решения. "Данное судебное решение определенно точно можно назвать практикообразующим и знаковым. Решение суда положительно повлияет на судебную практику по спорам с Euroclear Bank, так как теперь инвесторы, со ссылкой на сегодняшний судебный прецедент, могут требовать присуждения не только стоимости дивидендов и купонных выплат, но и номинальной стоимости погашенных ценных бумаг (облигаций)", — отметили в юридической группе "Парадигма".В последнее время иски к Euroclear Bank в суды РФ предъявили многие российские банки, компании и физлица. Все они связаны с заморозкой этим бельгийским банком ценных бумаг, принадлежащих российским инвесторам, и дохода по этим бумагам. Это произошло после того, как Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет. Позднее к ограничительным мерам присоединилась также Швейцария. В результате в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта 2022 года, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html
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экономика, москва, россия, швейцария, euroclear
Экономика, Москва, Россия, Швейцария, Euroclear
Суд удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear
Суд Москвы удовлетворил первый в России иск частного инвестора к Euroclear