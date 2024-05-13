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Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет - РИА Новости, 13.05.2024
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12:46 13.05.2024 (обновлено: 12:47 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/energetiki-1945552439.html
Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет
Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет - РИА Новости, 13.05.2024
Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет
Правительство РФ поддерживает при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T12:46
2024-05-13T12:47
россия
общество
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России, копия проекта отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости. "Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.Законопроект в январе 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов от всех фракций, в частности Нина Останина, Максим Топилин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Леонид Калашников, Яна Лантратова, Борис Чернышов. "Законопроектом предлагается установить "Особые требования к розничной продаже безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков" (статья 3)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Согласно законопроекту, не допускается розничная торговля такими напитками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сказано в проекте.
https://ria.ru/20240302/rosalkogoltabakkontrol-1930721015.html
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россия, общество
Россия, Общество
Правительство поддержало проект о запрете продажи энергетиков до 18 лет

Власти с условием доработки поддержал проект о запрете продажи энергетиков детям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Правительство РФ поддерживает при условии доработки законопроект, которым предлагается запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории России, копия проекта отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.
«
"Правительство Российской Федерации концептуально поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - сказано в документе.
Продажа алкоголя в супермаркете - РИА Новости, 1920, 02.03.2024
Росалкогольтабакконтролю дали новые полномочия
2 марта, 17:11
Законопроект в январе 2024 года внесла в Госдуму группа депутатов от всех фракций, в частности Нина Останина, Максим Топилин, Анна Кузнецова, Бадма Башанкаев, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Леонид Калашников, Яна Лантратова, Борис Чернышов. "Законопроектом предлагается установить "Особые требования к розничной продаже безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков" (статья 3)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, не допускается розничная торговля такими напитками в потребительской таре объемом более 500 миллилитров. Закон в случае принятия вступит в силу с 1 сентября 2024 года, сказано в проекте.
Мороженое разных вкусов - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкогольной продукции
9 января, 20:20
 
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