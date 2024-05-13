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В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек - РИА Новости, 13.05.2024
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16:49 13.05.2024 (обновлено: 16:53 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/dozhdi-1945650526.html
В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек
В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек - РИА Новости, 13.05.2024
В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек
По меньшей мере 277 человек в Кении погибли в результате проливных дождей с марта, передает агентство France Press со ссылкой на данные местных властей. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:49
2024-05-13T16:53
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере 277 человек в Кении погибли в результате проливных дождей с марта, передает агентство France Press со ссылкой на данные местных властей. "Проливные дожди, усиленные погодным феноменом Эль-Ниньо, по данным правительства, с марта унесли жизни по меньшей мере 277 человек в результате стихийных бедствий, связанных с наводнениями", - сообщает агентство со ссылкой на данные правительства. Ранее местный телеканал NTV Kenya со ссылкой на заявление министерства внутренних дел сообщал, что число погибших в результате наводнений в Кении с марта достигло 238, более 70 человек считаются пропавшими без вести. Согласно сообщению, более 290 тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища. При этом число жертв может возрасти, так как 75 человек считаются пропавшими без вести. Франс Пресс сообщает со ссылкой на правительство, что в понедельник более 90% школ в Кении возобновили свою работу. Ранее планировалось, что школы начнут работать 19 апреля, по окончании трехнедельных каникул, но их открытие дважды переносилось, поскольку некоторые школы, а также дороги, были повреждены в результате дождей. В конце марта агентство Франс Пресс передавало, что сильные ливни затопили улицы в столице Кении Найроби, по меньшей мере десять человек погибли. Агентство отмечало, что в последние недели Кения страдает от непрекращающихся ливней, поскольку погодное явление Эль-Ниньо "усугубляет сезонные осадки". Кенийский Красный Крест сообщил на странице в социальной сети X, что, по его сведениям, наводнение произошло из-за выхода близлежащей реки из берегов.
https://ria.ru/20240513/brasil-1945645481.html
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в мире, кения, найроби (город)
В мире, Кения, Найроби (город)
В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек

АФП: в Кении с марта из-за проливных дождей погибли не менее 277 человек

© AFP 2024 / LUIS TATOДевушка во время наводнения в Гариссе, Кения
Девушка во время наводнения в Гариссе, Кения - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© AFP 2024 / LUIS TATO
Девушка во время наводнения в Гариссе, Кения
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. По меньшей мере 277 человек в Кении погибли в результате проливных дождей с марта, передает агентство France Press со ссылкой на данные местных властей.
«
"Проливные дожди, усиленные погодным феноменом Эль-Ниньо, по данным правительства, с марта унесли жизни по меньшей мере 277 человек в результате стихийных бедствий, связанных с наводнениями", - сообщает агентство со ссылкой на данные правительства.
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Ранее местный телеканал NTV Kenya со ссылкой на заявление министерства внутренних дел сообщал, что число погибших в результате наводнений в Кении с марта достигло 238, более 70 человек считаются пропавшими без вести.
Согласно сообщению, более 290 тысяч человек вынуждены были покинуть свои жилища. При этом число жертв может возрасти, так как 75 человек считаются пропавшими без вести.
Франс Пресс сообщает со ссылкой на правительство, что в понедельник более 90% школ в Кении возобновили свою работу. Ранее планировалось, что школы начнут работать 19 апреля, по окончании трехнедельных каникул, но их открытие дважды переносилось, поскольку некоторые школы, а также дороги, были повреждены в результате дождей.
В конце марта агентство Франс Пресс передавало, что сильные ливни затопили улицы в столице Кении Найроби, по меньшей мере десять человек погибли. Агентство отмечало, что в последние недели Кения страдает от непрекращающихся ливней, поскольку погодное явление Эль-Ниньо "усугубляет сезонные осадки".
Кенийский Красный Крест сообщил на странице в социальной сети X, что, по его сведениям, наводнение произошло из-за выхода близлежащей реки из берегов.
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