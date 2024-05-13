https://ria.ru/20240513/donbass-1945666800.html
Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона
Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона - РИА Новости, 13.05.2024
Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона
Украинские войска, по предварительным данным, использовали ракеты американского производства ATACMS при обстреле Краснодона в ЛНР, заявил глава республики... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T17:19
2024-05-13T17:19
2024-05-13T20:42
луганская народная республика
вооруженные силы украины
краснодон
происшествия
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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска, по предварительным данным, использовали ракеты американского производства ATACMS при обстреле Краснодона в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале."Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACMS. Строения промзоны получили значительные повреждения", - написал Пасечник.Пасечник подчеркнул, что части ракет были найдены в парке и жилом дворе Молодогвардейска. Территорию обследовали саперы, все обломки боеприпасов вывезены.Глава ЛНР добавил, что в общей сложности в результате обстрела Краснодона погибли три мирных жителя, еще шесть получили ранения. Пасечник отметил, что все очаги возгорания на территории промышленной зоны локализованы.Пасечник также поручил провести обследования жилых домов и социально-культурных объектов на предмет повреждений.Мэр Краснодона Сергей Козенко ранее сообщил, что 28 сотрудников с предприятий города эвакуированы.Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, три человека погибли и четыре пострадали. Дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе Молодогвардейск – Таловое - Верхнешевыревка – Краснодон.
https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html
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луганская народная республика
краснодон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Последствия обстрела Краснодона
Число пострадавших жителей в результате обстрела Краснодона возросло до шести, сообщил глава ЛНР Пасечник
2024-05-13T17:19
true
PT0M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, вооруженные силы украины, краснодон, происшествия
Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Краснодон, Происшествия
Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона
Глава ЛНР: ВСУ, по предварительным данным, обстреляли Краснодон ракетами ATACMS
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости.
Украинские войска, по предварительным данным, использовали ракеты американского производства ATACMS при обстреле Краснодона в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале
.
"Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACMS. Строения промзоны получили значительные повреждения", - написал Пасечник.
Пасечник подчеркнул, что части ракет были найдены в парке и жилом дворе Молодогвардейска. Территорию обследовали саперы, все обломки боеприпасов вывезены.
Глава ЛНР добавил, что в общей сложности в результате обстрела Краснодона погибли три мирных жителя, еще шесть получили ранения. Пасечник отметил, что все очаги возгорания на территории промышленной зоны локализованы.
Пасечник также поручил провести обследования жилых домов и социально-культурных объектов на предмет повреждений.
Мэр Краснодона Сергей Козенко ранее сообщил, что 28 сотрудников с предприятий города эвакуированы.
Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, три человека погибли и четыре пострадали. Дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе Молодогвардейск – Таловое - Верхнешевыревка – Краснодон.