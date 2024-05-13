https://ria.ru/20240513/donbass-1945666800.html

Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона

Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона - РИА Новости, 13.05.2024

Глава ЛНР рассказал подробности об обстреле Краснодона

Украинские войска, по предварительным данным, использовали ракеты американского производства ATACMS при обстреле Краснодона в ЛНР, заявил глава республики... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T17:19

2024-05-13T17:19

2024-05-13T20:42

луганская народная республика

вооруженные силы украины

краснодон

происшествия

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ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Украинские войска, по предварительным данным, использовали ракеты американского производства ATACMS при обстреле Краснодона в ЛНР, заявил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале."Предварительно, враг использовал ракеты американского производства ATACMS. Строения промзоны получили значительные повреждения", - написал Пасечник.Пасечник подчеркнул, что части ракет были найдены в парке и жилом дворе Молодогвардейска. Территорию обследовали саперы, все обломки боеприпасов вывезены.Глава ЛНР добавил, что в общей сложности в результате обстрела Краснодона погибли три мирных жителя, еще шесть получили ранения. Пасечник отметил, что все очаги возгорания на территории промышленной зоны локализованы.Пасечник также поручил провести обследования жилых домов и социально-культурных объектов на предмет повреждений.Мэр Краснодона Сергей Козенко ранее сообщил, что 28 сотрудников с предприятий города эвакуированы.Ранее в понедельник украинские войска обстреляли Краснодон в ЛНР, три человека погибли и четыре пострадали. Дорога в город перекрыта, транспорт пущен по объездной трассе Молодогвардейск – Таловое - Верхнешевыревка – Краснодон.

https://ria.ru/20240511/rovenki-1945187738.html

https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945576642.html

луганская народная республика

краснодон

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела Краснодона Число пострадавших жителей в результате обстрела Краснодона возросло до шести, сообщил глава ЛНР Пасечник 2024-05-13T17:19 true PT0M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, вооруженные силы украины, краснодон, происшествия