https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.05.2024
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:26
2024-05-13T11:26
2024-05-13T11:27
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Свердловской области. В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге группа парней избила участника СВО. Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга", – говорится в сообщении. Как добавили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, инцидент случился 11 мая, сейчас силовики проводят проверку и устанавливают всех причастных к избиению. Как уточняют местные СМИ, во время потасовки 45-летнего ветерана спецоперации ударили бутылкой по голове, позже один из обидчиков предложил ему 500 тысяч рублей, чтобы "урегулировать конфликт", однако тот отказался.
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https://ria.ru/20240508/pokhischenie-1944686233.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге
Бастрыкин поручил завести дело после избиения участника СВО в Екатеринбурге