Рейтинг@Mail.ru
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 13.05.2024 (обновлено: 11:27 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.05.2024
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:26
2024-05-13T11:27
происшествия
екатеринбург
россия
свердловская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Свердловской области. В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге группа парней избила участника СВО. Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга", – говорится в сообщении. Как добавили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, инцидент случился 11 мая, сейчас силовики проводят проверку и устанавливают всех причастных к избиению. Как уточняют местные СМИ, во время потасовки 45-летнего ветерана спецоперации ударили бутылкой по голове, позже один из обидчиков предложил ему 500 тысяч рублей, чтобы "урегулировать конфликт", однако тот отказался.
https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html
https://ria.ru/20240508/pokhischenie-1944686233.html
екатеринбург
россия
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Свердловская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге

Бастрыкин поручил завести дело после избиения участника СВО в Екатеринбурге

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в Telegram-канале.
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Свердловской области. В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге группа парней избила участника СВО. Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета на дороге - РИА Новости, 1920, 25.04.2024
В Волгограде ограбили участника СВО на три миллиона рублей
25 апреля, 13:25
Как добавили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, инцидент случился 11 мая, сейчас силовики проводят проверку и устанавливают всех причастных к избиению.
Как уточняют местные СМИ, во время потасовки 45-летнего ветерана спецоперации ударили бутылкой по голове, позже один из обидчиков предложил ему 500 тысяч рублей, чтобы "урегулировать конфликт", однако тот отказался.
Сотрудник криминалистических подразделений Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Жителя Иваново похитили, избили и оставили голым на улице
8 мая, 15:07
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияСвердловская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала