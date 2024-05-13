https://ria.ru/20240513/delo-1945527889.html

СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге

СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге - РИА Новости, 13.05.2024

СК возбудит уголовное дело из-за избиения участника СВО в Екатеринбурге

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:26

2024-05-13T11:26

2024-05-13T11:27

происшествия

екатеринбург

россия

свердловская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после избиения участника специальной военной операции в Екатеринбурге, сообщает ведомство в Telegram-канале. "Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении участника специальной военной операции в Свердловской области. В средствах массовой информации размещена публикация о том, что в Екатеринбурге группа парней избила участника СВО. Потерпевший не являлся стороной конфликта, он вступился за друга", – говорится в сообщении. Как добавили РИА Новости в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, инцидент случился 11 мая, сейчас силовики проводят проверку и устанавливают всех причастных к избиению. Как уточняют местные СМИ, во время потасовки 45-летнего ветерана спецоперации ударили бутылкой по голове, позже один из обидчиков предложил ему 500 тысяч рублей, чтобы "урегулировать конфликт", однако тот отказался.

https://ria.ru/20240425/ograblenie-1942255815.html

https://ria.ru/20240508/pokhischenie-1944686233.html

екатеринбург

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург, россия, свердловская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)