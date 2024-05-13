https://ria.ru/20240513/chernyshenko-1945584212.html

Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером

Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024

Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером

Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства РФ, сообщил РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:21

2024-05-13T14:21

2024-05-13T14:29

политика

госдума рф

дмитрий чернышенко

россия

михаил мишустин

вячеслав володин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941511651_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_b0996425cf4211fb4a5555fd2f3dd492.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Переходим к рассмотрению заключительного вопроса в нашей повестке. Одиннадцатый вопрос - о проекте постановления Госдумы об утверждении Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства РФ", - сказал Володин на заседании.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, госдума рф, дмитрий чернышенко, россия, михаил мишустин, вячеслав володин