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Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером
Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером - РИА Новости, 13.05.2024
Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером
Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства РФ, сообщил РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:21
2024-05-13T14:21
2024-05-13T14:29
политика
госдума рф
дмитрий чернышенко
россия
михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума рассматривает вопрос об утверждении исполняющего обязанности вице-премьера России Дмитрия Чернышенко заместителем председателя правительства РФ, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной Думы предложения по новому составу кабинета министров. Госдума на пленарном заседании в понедельник рассматривает вопросы об утверждении кандидатур на должности вице-премьеров."Переходим к рассмотрению заключительного вопроса в нашей повестке. Одиннадцатый вопрос - о проекте постановления Госдумы об утверждении Чернышенко Дмитрия Николаевича заместителем председателя правительства РФ", - сказал Володин на заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф, дмитрий чернышенко, россия, михаил мишустин, вячеслав володин
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Госдума обсуждает утверждение Чернышенко вице-премьером
Володин: ГД рассматривает вопрос об утверждении Чернышенко вице-премьером