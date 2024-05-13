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Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024
Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:26
2024-05-13T16:26
2024-05-13T16:26
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чаров Эдуард Александрович*, 18.07.1971 г.р. , г. Свердловск", - говорится на сайте Росфинмониторинга . В феврале газета "РБК" со ссылкой на супругу Чарова* сообщала, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года его уже задерживали по делу о дискредитации ВС России. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы рф, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы РФ, Россия
Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес священника Чарова* в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чаров Эдуард Александрович*, 18.07.1971 г.р. , г. Свердловск", - говорится на сайте Росфинмониторинга .
В феврале газета "РБК" со ссылкой на супругу Чарова* сообщала, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года его уже задерживали по делу о дискредитации ВС России
.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом