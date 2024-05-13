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Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024
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16:26 13.05.2024
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Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024
Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов
Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:26
2024-05-13T16:26
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чаров Эдуард Александрович*, 18.07.1971 г.р. , г. Свердловск", - говорится на сайте Росфинмониторинга . В феврале газета "РБК" со ссылкой на супругу Чарова* сообщала, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года его уже задерживали по делу о дискредитации ВС России. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы рф, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Вооруженные силы РФ, Россия
Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес священника Чарова* в перечень террористов и экстремистов

© Фото со страницы Эдуарда Чарова* в соцсетиЭдуард Чаров*
Эдуард Чаров*
© Фото со страницы Эдуарда Чарова* в соцсети
Эдуард Чаров*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чаров Эдуард Александрович*, 18.07.1971 г.р. , г. Свердловск", - говорится на сайте Росфинмониторинга .
В феврале газета "РБК" со ссылкой на супругу Чарова* сообщала, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года его уже задерживали по делу о дискредитации ВС России.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Вооруженные силы РФРоссия
 
 
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