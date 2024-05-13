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Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов

Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 13.05.2024

Свердловского священника внесли в перечень террористов и экстремистов

Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:26

2024-05-13T16:26

2024-05-13T16:26

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Свердловского священника Эдуарда Чарова*, против которого возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. "Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Чаров Эдуард Александрович*, 18.07.1971 г.р. , г. Свердловск", - говорится на сайте Росфинмониторинга . В феврале газета "РБК" со ссылкой на супругу Чарова* сообщала, что против священника завели уголовное дело об оправдании терроризма. В апреле 2023 года его уже задерживали по делу о дискредитации ВС России. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.*Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), вооруженные силы рф, россия