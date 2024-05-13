https://ria.ru/20240513/bespilotniki-1945474988.html
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T00:14
2024-05-13T00:14
2024-05-13T00:22
специальная военная операция на украине
белгород
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников."РСЧС: Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - говорится в Telegram-канале мэрии.
https://ria.ru/20240512/donetsk-1945375183.html
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белгород
Специальная военная операция на Украине, Белгород
В Белгороде объявили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об опасности атаки беспилотников