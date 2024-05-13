Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны - РИА Новости, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:09 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/belousov-1945685894.html
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны - РИА Новости, 13.05.2024
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:09
2024-05-13T18:09
андрей белоусов
леонид ивлев
госдума рф
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
назначение нового состава правительства россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500664_0:87:3111:1837_1920x0_80_0_0_b7ffc93a622718e02bdd6922a2eaa5e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. "Белоусов с его знанием экономики страны и опытом управления ею - очень достойная кандидатура для координации всех отраслей в целях развития оборонного комплекса, организации массового производства современных вооружений и снаряжения для бойцов и командиров", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, новый министр обороны, опираясь на планы и разработки генерального штаба и потребности войск, сумеет интегрировать все новое и необходимое в вооружении, тактике и технологиях для достижения победы в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0d/1945500664_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_e295ccc7395f33937a3ab384b36511ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей белоусов, леонид ивлев, госдума рф, политика, министерство обороны рф (минобороны рф), назначение нового состава правительства россии
Андрей Белоусов, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Назначение нового состава правительства России
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны

Депутат Ивлев назвал Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Андрей Белоусов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны.
Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
Гром среди ясного неба: Путин снова потряс мир своим решением
Вчера, 00:15
"Белоусов с его знанием экономики страны и опытом управления ею - очень достойная кандидатура для координации всех отраслей в целях развития оборонного комплекса, организации массового производства современных вооружений и снаряжения для бойцов и командиров", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его мнению, новый министр обороны, опираясь на планы и разработки генерального штаба и потребности войск, сумеет интегрировать все новое и необходимое в вооружении, тактике и технологиях для достижения победы в ходе специальной военной операции.
Заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Передовые идеи. Что известно об Андрее Белоусове
12 мая, 22:44
 
Андрей БелоусовЛеонид ИвлевГосдума РФПолитикаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Назначение нового состава правительства России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала