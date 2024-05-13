https://ria.ru/20240513/belousov-1945685894.html
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны - РИА Новости, 13.05.2024
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:09
2024-05-13T18:09
2024-05-13T18:09
андрей белоусов
леонид ивлев
госдума рф
политика
министерство обороны рф (минобороны рф)
назначение нового состава правительства россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. "Белоусов с его знанием экономики страны и опытом управления ею - очень достойная кандидатура для координации всех отраслей в целях развития оборонного комплекса, организации массового производства современных вооружений и снаряжения для бойцов и командиров", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, новый министр обороны, опираясь на планы и разработки генерального штаба и потребности войск, сумеет интегрировать все новое и необходимое в вооружении, тактике и технологиях для достижения победы в ходе специальной военной операции.
https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html
https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей белоусов, леонид ивлев, госдума рф, политика, министерство обороны рф (минобороны рф), назначение нового состава правительства россии
Андрей Белоусов, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Политика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Назначение нового состава правительства России
В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны
Депутат Ивлев назвал Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны