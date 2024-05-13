https://ria.ru/20240513/belousov-1945685894.html

В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны

В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны - РИА Новости, 13.05.2024

В Госдуме назвали Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T18:09

2024-05-13T18:09

2024-05-13T18:09

андрей белоусов

леонид ивлев

госдума рф

политика

министерство обороны рф (минобороны рф)

назначение нового состава правительства россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал Андрея Белоусова достойным кандидатом на пост министра обороны страны. Ранее президент России Владимир Путин предложил назначить бывшего первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова министром обороны. Занимавший пост главы Минобороны Сергей Шойгу назначен секретарем Совета безопасности. "Белоусов с его знанием экономики страны и опытом управления ею - очень достойная кандидатура для координации всех отраслей в целях развития оборонного комплекса, организации массового производства современных вооружений и снаряжения для бойцов и командиров", - сказал Ивлев РИА Новости. По его мнению, новый министр обороны, опираясь на планы и разработки генерального штаба и потребности войск, сумеет интегрировать все новое и необходимое в вооружении, тактике и технологиях для достижения победы в ходе специальной военной операции.

https://ria.ru/20240513/reshenie-1945474996.html

https://ria.ru/20240512/belousov-1945467263.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

андрей белоусов, леонид ивлев, госдума рф, политика, министерство обороны рф (минобороны рф), назначение нового состава правительства россии