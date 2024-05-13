https://ria.ru/20240513/belgorodskayaoblast-1945528375.html

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности

Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T11:29

2024-05-13T11:29

2024-05-13T11:29

происшествия

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону. Объявление о ракетной опасности на всей территории Белгородской области ГУ МЧС опубликовало в своем Telegram-канале в 11.02. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о запуске сирены в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС. Гладков также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)