https://ria.ru/20240513/belgorodskayaoblast-1945528375.html
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T11:29
2024-05-13T11:29
2024-05-13T11:29
происшествия
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Белгородской области, сообщило ГУ МЧС по региону. Объявление о ракетной опасности на всей территории Белгородской области ГУ МЧС опубликовало в своем Telegram-канале в 11.02. Губернатор Вячеслав Гладков сообщал о запуске сирены в Белгороде и Белгородском районе. "РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - сообщило ГУ МЧС. Гладков также сообщил об отмене сигнала ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области объявили отбой ракетной опасности
ГУ МЧС: в Белгородской области объявили отбой ракетной опасности