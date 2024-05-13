https://ria.ru/20240513/belgorod-1945731996.html

Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб

Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб - РИА Новости, 13.05.2024

Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб

Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T21:01

2024-05-13T21:01

2024-05-13T22:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

украина

вооруженные силы украины

пво

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.Уточняется, что террористическую атаку Киева удалось предотвратить около 19:30 мск."Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, пво