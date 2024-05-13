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Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб - РИА Новости, 13.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб
Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:01
2024-05-13T21:01
2024-05-13T22:18
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.Уточняется, что террористическую атаку Киева удалось предотвратить около 19:30 мск."Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб
Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ракеты, авиабомбы и беспилотник