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Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб - РИА Новости, 13.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 13.05.2024 (обновлено: 22:18 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945731996.html
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб - РИА Новости, 13.05.2024
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб
Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T21:01
2024-05-13T22:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
украина
вооруженные силы украины
пво
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.Уточняется, что террористическую атаку Киева удалось предотвратить около 19:30 мск.&quot;Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области&quot;, — говорится в сообщении.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, россия, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Над Белгородской областью уничтожили шесть управляемых авиабомб

Минобороны: над Белгородской областью уничтожили ракеты, авиабомбы и беспилотник

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный дивизион
Зенитный ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиабомб и один беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
Уточняется, что террористическую атаку Киева удалось предотвратить около 19:30 мск.
«

"Дежурными средствами ПВО были уничтожены две противорадиолокационные ракеты, шесть управляемых авиационных бомб и один БПЛА над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает активизацию работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныПВО
 
 
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