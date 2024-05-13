https://ria.ru/20240513/belgorod-1945706512.html

В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:06

2024-05-13T19:06

2024-05-13T19:07

специальная военная операция на украине

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

украина

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.49 мск, через час тревогу отменили. "РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240513/rf-1945669626.html

белгородская область

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белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, вооруженные силы украины