https://ria.ru/20240513/belgorod-1945706512.html
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:06
2024-05-13T19:06
2024-05-13T19:07
специальная военная операция на украине
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_77099e104b0b7f170239afcfb7c285a6.jpg
БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности на всей территории Белгородской области отменен, сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 17.49 мск, через час тревогу отменили. "РСЧС: На всей территории Белгородской области. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/rf-1945669626.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1e/1919169959_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c44463ef17d3107f75acd56fbcb2c555.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности
На всей территории Белгородской области отменили сигнал о ракетной опасности