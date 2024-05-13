https://ria.ru/20240513/belgorod-1945690576.html
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей - РИА Новости, 13.05.2024
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:30
2024-05-13T18:30
2024-05-13T18:42
белгород
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происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей", - говорится в сообщении.После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ есть прямое попадание в энергетический объект, повреждены восемь авто, сообщил Гладков."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945655338.html
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, есть пострадавшие