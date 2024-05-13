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На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:30 13.05.2024 (обновлено: 18:42 13.05.2024)
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945690576.html
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей - РИА Новости, 13.05.2024
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T18:30
2024-05-13T18:42
белгород
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей", - говорится в сообщении.После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ есть прямое попадание в энергетический объект, повреждены восемь авто, сообщил Гладков."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240513/vsu-1945579326.html
https://ria.ru/20240513/ukraina-1945655338.html
белгород
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белгород, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Белгород, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей

На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, есть пострадавшие

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. На подлете к Белгороду сбито несколько воздушных целей, по предварительной информации, пострадали семь мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, пострадали семь мирных жителей", - говорится в сообщении.
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После отражения воздушной атаки со стороны ВСУ есть прямое попадание в энергетический объект, повреждены восемь авто, сообщил Гладков.
«
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое есть прямое попадание в энергетический объект, в результате чего повреждены 8 автомобилей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородПроисшествияБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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