https://ria.ru/20240513/belgorod-1945654163.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:57
2024-05-13T16:57
2024-05-13T17:06
белгород
белгородский район
происшествия
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.Корреспондент РИА новости передает, что в городе работает сирена и слышны взрывы в небе.
https://ria.ru/20240513/kurenkov-1945635014.html
https://ria.ru/20240513/krasnodon-1945576642.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгород, белгородский район, происшествия
Белгород, Белгородский район, Происшествия
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность