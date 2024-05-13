https://ria.ru/20240513/belgorod-1945576454.html

В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома

В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома

Основные завалы частично разрушенного в Белгороде дома разобраны, сейчас рабочие убирают мелкий мусор, сообщили в мэрии. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T13:44

2024-05-13T13:44

2024-05-13T13:44

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

вооруженные силы украины

обрушение части дома в белгороде после обстрела

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945441776_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_52880b5b6490b7069813e96ff29a0cf5.jpg

БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Основные завалы частично разрушенного в Белгороде дома разобраны, сейчас рабочие убирают мелкий мусор, сообщили в мэрии. "Основные завалы разрушенного подъезда на Щорса, 55а разобраны… Сейчас занимаются уборкой мелкого мусора, вывозят его с территории. Трудится около 40 специалистов подрядной организации", — сообщили в Telegram-канале мэрии. По данным властей, ночью завалы разбирали 100 человек, также использовалась тяжелая техника. Сейчас эксперты и сотрудники управляющей компании проводят поквартирный обход, оценивают разрушения. "Жильцам пострадавшего дома, которые не успели при эвакуации забрать вещи, предоставляют доступ в квартиры, если это безопасно. Всем жителям дома, которые нуждались, предоставили места в ПВР в Белгороде", — добавили в мэрии. В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.

https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html

белгород

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, россия