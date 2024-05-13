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В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:44 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945576454.html
В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома
В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома
Основные завалы частично разрушенного в Белгороде дома разобраны, сейчас рабочие убирают мелкий мусор, сообщили в мэрии. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T13:44
2024-05-13T13:44
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вооруженные силы украины
обрушение части дома в белгороде после обстрела
россия
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Основные завалы частично разрушенного в Белгороде дома разобраны, сейчас рабочие убирают мелкий мусор, сообщили в мэрии. "Основные завалы разрушенного подъезда на Щорса, 55а разобраны… Сейчас занимаются уборкой мелкого мусора, вывозят его с территории. Трудится около 40 специалистов подрядной организации", — сообщили в Telegram-канале мэрии. По данным властей, ночью завалы разбирали 100 человек, также использовалась тяжелая техника. Сейчас эксперты и сотрудники управляющей компании проводят поквартирный обход, оценивают разрушения. "Жильцам пострадавшего дома, которые не успели при эвакуации забрать вещи, предоставляют доступ в квартиры, если это безопасно. Всем жителям дома, которые нуждались, предоставили места в ПВР в Белгороде", — добавили в мэрии. В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
https://ria.ru/20240513/obstrel-1945543374.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вооруженные силы украины, обрушение части дома в белгороде после обстрела, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела, Россия
В Белгороде разобрали основные завалы частично разрушенного дома

Мэрия: основные завалы частично разрушенного в Белгороде дома разобраны

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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БЕЛГОРОД, 13 мая - РИА Новости. Основные завалы частично разрушенного в Белгороде дома разобраны, сейчас рабочие убирают мелкий мусор, сообщили в мэрии.
"Основные завалы разрушенного подъезда на Щорса, 55а разобраны… Сейчас занимаются уборкой мелкого мусора, вывозят его с территории. Трудится около 40 специалистов подрядной организации", — сообщили в Telegram-канале мэрии.
По данным властей, ночью завалы разбирали 100 человек, также использовалась тяжелая техника. Сейчас эксперты и сотрудники управляющей компании проводят поквартирный обход, оценивают разрушения.
"Жильцам пострадавшего дома, которые не успели при эвакуации забрать вещи, предоставляют доступ в квартиры, если это безопасно. Всем жителям дома, которые нуждались, предоставили места в ПВР в Белгороде", — добавили в мэрии.
В воскресенье губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Сигнал ракетной опасности объявлялся в Белгороде неоднократно в течение дня. В десятиэтажном доме от взрыва обрушился подъезд. По данным губернатора, при обрушении подъезда погибли 15 человек, еще три – при вечернем обстреле, 27 человек получили ранения.
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
При обстреле белгородского села пострадали дома мирных жителей
Вчера, 12:16
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВооруженные силы УкраиныОбрушение части дома в Белгороде после обстрелаРоссия
 
 
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