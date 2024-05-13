https://ria.ru/20240513/belgorod-1945490651.html

В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников

В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024

В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников

Мэрия Белгорода сообщила об отбое опасности беспилотников. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T05:45

2024-05-13T05:45

2024-05-13T05:46

белгород

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила об отбое опасности беспилотников. Власти объявляли об опасности атаки БПЛА в 0.10 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html

белгород

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белгород