https://ria.ru/20240513/belgorod-1945490651.html
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 13.05.2024
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об отбое опасности беспилотников. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T05:45
2024-05-13T05:45
2024-05-13T05:46
белгород
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Мэрия Белгорода сообщила об отбое опасности беспилотников. Власти объявляли об опасности атаки БПЛА в 0.10 мск. "РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэрии.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945484547.html
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белгород
Белгород, Специальная военная операция на Украине
В Белгороде отменили опасность атаки беспилотников
Мэрия Белгорода сообщила об отбое опасности атаки БПЛА