https://ria.ru/20240513/avtovaz-1945583378.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска - РИА Новости, 13.05.2024
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:15
2024-05-13T14:15
2024-05-13T14:15
экономика
авто
тольятти
ижевск
россия
автоваз
renault s.a
renault clio
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151711/94/1517119401_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_80bf4d5fe023c3094b3fc75c83187c38.jpg
САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
https://ria.ru/20240513/gaz-1945527090.html
https://ria.ru/20240119/lada-1922243140.html
тольятти
ижевск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151711/94/1517119401_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b0169d0a48d1044ead1f23859e933d0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, автоваз, renault s.a, renault clio, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, АвтоВАЗ, Renault S.A, Renault Clio, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" возобновил работу после майских праздников и корпоративного отпуска