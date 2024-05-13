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"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска - РИА Новости, 13.05.2024
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14:15 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/avtovaz-1945583378.html
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска - РИА Новости, 13.05.2024
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска
"АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T14:15
2024-05-13T14:15
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
https://ria.ru/20240513/gaz-1945527090.html
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экономика, авто, тольятти, ижевск, россия, автоваз, renault s.a, renault clio, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Ижевск, Россия, АвтоВАЗ, Renault S.A, Renault Clio, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майских праздников и корпоративного отпуска

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание завода ОАО "АвтоВАЗ"
Здание завода ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание завода ОАО "АвтоВАЗ". Архивное фото
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САРАТОВ, 13 мая - РИА Новости, Эдуард Демьянец. "АвтоВАЗ" в понедельник возобновил производство после майских праздников и корпоративного отпуска сотрудников, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Уже давно никаких проблем с поддержкой графика не возникало... Да, вышли, все хорошо, работаем", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 11:24
Он уточнил, что производство не работало с 28 апреля по 12 мая включительно, где корпоративный отпуск был только в рабочие майские дни, а остальное - майские выходные.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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ЭкономикаАвтоТольяттиИжевскРоссияАвтоВАЗRenault S.ARenault ClioLada Vesta
 
 
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