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В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 13.05.2024
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина
Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:23
2024-05-13T16:23
2024-05-13T16:23
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате атаки БПЛА погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 6.30 атаковали центр Горловки с помощью БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина
Представительство ДНР в СЦКК: при атаке дрона на Горловку погиб мирный житель