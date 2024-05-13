https://ria.ru/20240513/ataka-1945639861.html

В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина

В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 13.05.2024

В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина

Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР... РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T16:23

2024-05-13T16:23

2024-05-13T16:23

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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате атаки БПЛА погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 6.30 атаковали центр Горловки с помощью БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк