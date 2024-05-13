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В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 13.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/ataka-1945639861.html
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина - РИА Новости, 13.05.2024
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина
Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР... РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T16:23
2024-05-13T16:23
в мире
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате атаки БПЛА погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении ведомства. Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 6.30 атаковали центр Горловки с помощью БПЛА-камикадзе. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240505/gorlovka-1944004432.html
горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк
В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
В Горловке при атаке украинского беспилотника погиб мужчина

Представительство ДНР в СЦКК: при атаке дрона на Горловку погиб мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия атаки БПЛА в Горловке
Последствия атаки БПЛА в Горловке - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия атаки БПЛА в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирный житель погиб в понедельник в результате атаки Горловки украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА), сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
«
"Населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): в результате атаки БПЛА погиб мужчина (персональные данные устанавливаются)", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска в 6.30 атаковали центр Горловки с помощью БПЛА-камикадзе.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦКК
 
 
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