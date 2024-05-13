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В Астрахани число пострадавших от отравления выросло до 27

В Астрахани число пострадавших от отравления выросло до 27 - РИА Новости, 13.05.2024

В Астрахани число пострадавших от отравления выросло до 27

Число пострадавших от отравления неизвестным веществом в Астрахани выросло до 27 человек, сообщает УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T14:48

2024-05-13T14:48

2024-05-13T14:48

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая - РИА Новости. Число пострадавших от отравления неизвестным веществом в Астрахани выросло до 27 человек, сообщает УМВД России по Астраханской области. "В период с 8 мая по настоящее время в полицию из медицинского учреждения поступила информация о госпитализации 27 астраханцев и гостей региона с признаками токсического отравления неизвестным веществом", - говорится в сообщении.Ранее региональный СК сообщал, что с 9 по 11 мая 2024 года в Астрахани по месту жительства и около дома скончалось трое мужчин в возрасте от 25 до 37 лет, употребивших наркотические вещества. Позже число умерших увеличилось до восьми. С признаками отравления были госпитализированы 14 человек.

https://ria.ru/20240513/politsiya-1945584868.html

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф)