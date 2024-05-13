https://ria.ru/20240513/ardzinba-1945622066.html
Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России
Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России - РИА Новости, 13.05.2024
Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России
Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости о консультациях по новому месту работы в России. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T15:35
2024-05-13T15:35
2024-05-13T15:35
политика
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости о консультациях по новому месту работы в России. "Действительно, я принял решение перейти на новую работу, это решение плановое. Ситуация на постсоветском пространстве динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа. В связи с этим для моей более эффективной работы, для более эффективной поддержки Республики Абхазия, моей родины, и принято это решение - развивать контакты, работать в Российской Федерации", - сказал он. Ардзинба добавил, что у него есть "конкретное направление", которым он будет заниматься. "Оно представляет огромный интерес, огромную важность сегодня. Сейчас у нас идут консультации, переговоры с нашими коллегами, единомышленниками. Мы своевременно обо всем проинформируем. Могу сказать одно, моя работа будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде эффективных и целеустремленных людей", - отметил бывший глава МИД Абхазии. Ранее Ардзинба сообщил РИА Новости, что подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу, а также отметил, что впереди у него "еще больше важных дел на благо Республики Абхазия и нашего народа".
https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, абхазия, россия
Политика, Абхазия, Россия
Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России
Экс-глава МИД Абхазии сообщил о консультациях по новому месту работы в России
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости о консультациях по новому месту работы в России.
"Действительно, я принял решение перейти на новую работу, это решение плановое. Ситуация на постсоветском пространстве динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа. В связи с этим для моей более эффективной работы, для более эффективной поддержки Республики Абхазия, моей родины, и принято это решение - развивать контакты, работать в Российской Федерации", - сказал он.
Ардзинба добавил, что у него есть "конкретное направление", которым он будет заниматься. "Оно представляет огромный интерес, огромную важность сегодня. Сейчас у нас идут консультации, переговоры с нашими коллегами, единомышленниками. Мы своевременно обо всем проинформируем. Могу сказать одно, моя работа будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде эффективных и целеустремленных людей", - отметил бывший глава МИД Абхазии.
Ранее Ардзинба сообщил РИА Новости, что подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу, а также отметил, что впереди у него "еще больше важных дел на благо Республики Абхазия и нашего народа".