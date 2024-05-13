https://ria.ru/20240513/ardzinba-1945622066.html

Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России

Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России - РИА Новости, 13.05.2024

Экс-глава МИД Абхазии сообщил, что продолжит работу в России

Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости о консультациях по новому месту работы в России. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T15:35

2024-05-13T15:35

2024-05-13T15:35

политика

абхазия

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Бывший глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил РИА Новости о консультациях по новому месту работы в России. "Действительно, я принял решение перейти на новую работу, это решение плановое. Ситуация на постсоветском пространстве динамично меняется, меняется архитектура безопасности в регионе Южного Кавказа. В связи с этим для моей более эффективной работы, для более эффективной поддержки Республики Абхазия, моей родины, и принято это решение - развивать контакты, работать в Российской Федерации", - сказал он. Ардзинба добавил, что у него есть "конкретное направление", которым он будет заниматься. "Оно представляет огромный интерес, огромную важность сегодня. Сейчас у нас идут консультации, переговоры с нашими коллегами, единомышленниками. Мы своевременно обо всем проинформируем. Могу сказать одно, моя работа будет сфокусирована на реализации прогрессивных проектов в команде эффективных и целеустремленных людей", - отметил бывший глава МИД Абхазии. Ранее Ардзинба сообщил РИА Новости, что подал заявление об отставке в связи с переходом на новую работу, а также отметил, что впереди у него "еще больше важных дел на благо Республики Абхазия и нашего народа".

https://ria.ru/20240206/abkhaziya-1925646796.html

абхазия

россия

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Кирилл Волков

политика, абхазия, россия