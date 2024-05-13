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"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту - РИА Новости, 13.05.2024
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19:10 13.05.2024
https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту - РИА Новости, 13.05.2024
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. РИА Новости, 13.05.2024
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москва
элиста
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. "Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации. В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. "Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20231002/samolet-1900036889.html
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москва, элиста, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Москва, Элиста, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту

"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту с 16 июня

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы.
«
"Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации.
В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям.
"Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в публикации.
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