https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту - РИА Новости, 13.05.2024
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. РИА Новости, 13.05.2024
2024-05-13T19:10
2024-05-13T19:10
2024-05-13T19:10
москва
элиста
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_34:0:3675:2048_1920x0_80_0_0_332938dbfdae8b8f7daf4ca4e49a7d98.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. "Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации. В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. "Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в публикации.
https://ria.ru/20231002/samolet-1900036889.html
москва
элиста
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913092398_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_acfc8ac02b3856ce899c80eca58a445c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, элиста, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)
Москва, Элиста, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт)
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту
"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту с 16 июня