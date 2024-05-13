https://ria.ru/20240513/aeroflot-1945709935.html

"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту

"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту - РИА Новости, 13.05.2024

"Аэрофлот" начинает регулярные рейсы из Москвы в Элисту

Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. РИА Новости, 13.05.2024

2024-05-13T19:10

2024-05-13T19:10

2024-05-13T19:10

москва

элиста

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" начинает собственные регулярные рейсы между Москвой и Элистой с 16 июня, сообщается в официальном Telegram-канале группы. "Аэрофлот" с 16 июня начинает собственные регулярные рейсы из Москвы в Элисту. Продажа билетов открыта", - говорится в публикации. В летнем сезонном расписании "Аэрофлот" будет выполнять из аэропорта Шереметьево в столицу Калмыкии три рейса в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям. "Аэрофлот" выходит на воздушную линию Москва - Элиста - Москва впервые с 90-х годов, уточняется в публикации.

https://ria.ru/20231002/samolet-1900036889.html

москва

элиста

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, элиста, аэрофлот, шереметьево (аэропорт)