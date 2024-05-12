https://ria.ru/20240512/zemletryasenie-1945431689.html
В Гватемале произошло землетрясение
В Гватемале произошло землетрясение - РИА Новости, 12.05.2024
В Гватемале произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Гватемале, есть небольшие повреждения дорог и больницы, сообщили службы страны. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:34
2024-05-12T17:34
2024-05-12T17:34
в мире
гватемала (республика)
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БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Гватемале, есть небольшие повреждения дорог и больницы, сообщили службы страны. Толчки были зафиксированы в 5.39 (14.39 мск) на глубине 12,8 километра, сообщил национальный институт сейсмологии. Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, отметило, что есть небольшие повреждения больницы города Сан-Маркос на юго-западе страны, а также обвал горной породы на одной из дорог. О пострадавших не сообщается.
https://ria.ru/20240511/zemletryasenie-1945266849.html
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в мире, гватемала (республика)
В мире, Гватемала (республика)
В Гватемале произошло землетрясение
В Гватемале произошло землетрясение магнитудой 6,5, повреждены дороги и больницы
БУЭНОС-АЙРЕС, 12 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Гватемале, есть небольшие повреждения дорог и больницы, сообщили службы страны.
Толчки были зафиксированы в 5.39 (14.39 мск) на глубине 12,8 километра, сообщил национальный институт сейсмологии.
Национальное управление по чрезвычайным ситуациям, в свою очередь, отметило, что есть небольшие повреждения больницы города Сан-Маркос на юго-западе страны, а также обвал горной породы на одной из дорог.
О пострадавших не сообщается.