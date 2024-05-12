https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945468011.html

Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным

Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным - РИА Новости, 12.05.2024

Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным

Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T22:49

2024-05-12T22:49

2024-05-12T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

харьковская область

волчанск

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях. Данное заявление Зеленский сделал в своем ежедневном вечернем обращении в Telegram-канале. "Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная", - сказал Зеленский. Он добавил, что кроме того, крайне сложная ситуация остается на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

волчанск

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, волчанск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины