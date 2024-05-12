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Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным - РИА Новости, 12.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 12.05.2024 (обновлено: 22:55 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945468011.html
Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным
Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным - РИА Новости, 12.05.2024
Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным
Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T22:49
2024-05-12T22:55
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
волчанск
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях. Данное заявление Зеленский сделал в своем ежедневном вечернем обращении в Telegram-канале. "Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная", - сказал Зеленский. Он добавил, что кроме того, крайне сложная ситуация остается на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях. Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться. Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
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в мире, харьковская область, волчанск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Волчанск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным

Зеленский: положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, сложное

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях.
Данное заявление Зеленский сделал в своем ежедневном вечернем обращении в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Эвакуация началась: Запад планирует перенести столицу Украины во Львов
Вчера, 08:00
"Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная", - сказал Зеленский.
Он добавил, что кроме того, крайне сложная ситуация остается на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВолчанскУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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