Зеленский назвал положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложным
Зеленский: положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, сложное
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске, не менее тяжелая ситуация для украинских военных, как утверждается, сложилась еще на пяти направлениях.
Данное заявление Зеленский сделал в своем ежедневном вечернем обращении в Telegram-канале.
"Особое внимание – Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы… В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная", - сказал Зеленский.
Он добавил, что кроме того, крайне сложная ситуация остается на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны противника и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. Накануне в этой же области были освобождены Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
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22 июня 2022, 17:18