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На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом - РИА Новости, 12.05.2024
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении российской армии в Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:29
2024-05-12T16:29
2024-05-12T16:29
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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении российской армии в Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский вчера говорил о наступлении россиян в Харьковском регионе. Он производил впечатление депрессивного и пессимистичного человека и выглядел явно изнуренным", — поделился впечатлениями аналитик.По мнению Меркуриса, президенту Украины некого винить в происходящем, кроме себя и начальника Главного управления разведки МО республики Кирилла Буданова*, который санкционировал обстрелы Белгорода.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.* Внесен в список террористов и экстремистов
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В мире, Украина, Харьковская область, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
Меркурис: Зеленский подавлен новостью о наступлении ВС РФ под Харьковом