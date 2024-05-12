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На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом - РИА Новости, 12.05.2024
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16:29 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945422796.html
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом - РИА Новости, 12.05.2024
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом
Президент Украины Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении российской армии в Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T16:29
2024-05-12T16:29
в мире
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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении российской армии в Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Зеленский вчера говорил о наступлении россиян в Харьковском регионе. Он производил впечатление депрессивного и пессимистичного человека и выглядел явно изнуренным", — поделился впечатлениями аналитик.По мнению Меркуриса, президенту Украины некого винить в происходящем, кроме себя и начальника Главного управления разведки МО республики Кирилла Буданова*, который санкционировал обстрелы Белгорода.Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны.Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240512/udar-1945411806.html
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в мире, украина, харьковская область, харьков, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
В мире, Украина, Харьковская область, Харьков, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
На Западе раскрыли, что случилось с Зеленским из-за событий под Харьковом

Меркурис: Зеленский подавлен новостью о наступлении ВС РФ под Харьковом

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 май — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подавлен новостями о наступлении российской армии в Харьковской области, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Зеленский вчера говорил о наступлении россиян в Харьковском регионе. Он производил впечатление депрессивного и пессимистичного человека и выглядел явно изнуренным", — поделился впечатлениями аналитик.
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По мнению Меркуриса, президенту Украины некого винить в происходящем, кроме себя и начальника Главного управления разведки МО республики Кирилла Буданова*, который санкционировал обстрелы Белгорода.
Российские военнослужащие группировки войск "Север" за сутки продвинулись в глубину обороны ВСУ и освободили Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
Заместитель начальника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее назвал положение Украины таким же тяжелым, как в первые дни российской спецоперации, добавив, что оно может еще ухудшиться.
* Внесен в список террористов и экстремистов
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В миреУкраинаХарьковская областьХарьковВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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