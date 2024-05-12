https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945347317.html
Пушилин назвал Зеленского военным преступником
Пушилин назвал Зеленского военным преступником - РИА Новости, 12.05.2024
Пушилин назвал Зеленского военным преступником
Владимир Зеленский, бывший президент Украины Петр Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:05
2024-05-12T10:05
2024-05-12T11:24
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, бывший президент Украины Петр Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, соответствующая карточка была размещена в базе ведомства. Он разыскивался по статье УК, однако статья не разглашалась. Позднее карточка Зеленского в базе розыска пропала из поиска. Отвечая на вопрос, не было ли в свое время в ДНР заведено уголовное дело на Зеленского, Пушилин рассказал, что в ДНР анализировали украинское законодательство, сопоставив с действиями установившейся после госпереворота в Киеве в 2014 году власти. "Чтобы это было понятно, что они преступники даже с позиции украинского законодательства - с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками. Поэтому здесь абсолютно очевидно, что, конечно же, с позиции законодательства ДНР, когда она еще была независимой, или с позиции сейчас российского законодательства, конечно же, эти негодяи являются преступниками, причем во многом военными преступниками", - сказал Пушилин, подчеркнув, что военные преступления не имеют срока давности. "Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть", - отметил Пушилин, отвечая на вопрос, продолжает ли Зеленский оставаться в розыске.
https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
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Пушилин: "Зеленский, Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками"
Зеленский, Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности, заявил РИА Новости глава ДНР Пушилин.
2024-05-12T10:05
true
PT1M34S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, украина, петр порошенко, россия, денис пушилин, владимир зеленский
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Петр Порошенко, Россия, Денис Пушилин, Владимир Зеленский
Пушилин назвал Зеленского военным преступником
Пушилин назвал Зеленского и других представителей Киева военными преступниками
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, бывший президент Украины Петр Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Ранее МВД РФ
объявило в розыск Владимира Зеленского, соответствующая карточка была размещена в базе ведомства. Он разыскивался по статье УК, однако статья не разглашалась. Позднее карточка Зеленского в базе розыска пропала из поиска.
Отвечая на вопрос, не было ли в свое время в ДНР заведено уголовное дело на Зеленского, Пушилин рассказал, что в ДНР анализировали украинское законодательство, сопоставив с действиями установившейся после госпереворота в Киеве
в 2014 году власти.
"Чтобы это было понятно, что они преступники даже с позиции украинского законодательства - с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками. Поэтому здесь абсолютно очевидно, что, конечно же, с позиции законодательства ДНР, когда она еще была независимой, или с позиции сейчас российского законодательства, конечно же, эти негодяи являются преступниками, причем во многом военными преступниками", - сказал Пушилин, подчеркнув, что военные преступления не имеют срока давности.
"Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть", - отметил Пушилин, отвечая на вопрос, продолжает ли Зеленский оставаться в розыске.