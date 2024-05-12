https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945347317.html

Пушилин назвал Зеленского военным преступником

Пушилин назвал Зеленского военным преступником - РИА Новости, 12.05.2024

Пушилин назвал Зеленского военным преступником

Владимир Зеленский, бывший президент Украины Петр Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:05

2024-05-12T10:05

2024-05-12T11:24

в мире

донецкая народная республика

украина

петр порошенко

россия

денис пушилин

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0c/1945356001_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_17a7c6f5be009313b1cf10aba43ca3cd.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский, бывший президент Украины Петр Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. Ранее МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского, соответствующая карточка была размещена в базе ведомства. Он разыскивался по статье УК, однако статья не разглашалась. Позднее карточка Зеленского в базе розыска пропала из поиска. Отвечая на вопрос, не было ли в свое время в ДНР заведено уголовное дело на Зеленского, Пушилин рассказал, что в ДНР анализировали украинское законодательство, сопоставив с действиями установившейся после госпереворота в Киеве в 2014 году власти. "Чтобы это было понятно, что они преступники даже с позиции украинского законодательства - с нарушения их законов Украины, с нарушения их конституции Украины. Это коснулось практически всех тех, кто принимал те или иные решения, начиная от Турчинова, Авакова, Порошенко и прочих. Но вот согласно украинскому законодательству, они являются преступниками. Поэтому здесь абсолютно очевидно, что, конечно же, с позиции законодательства ДНР, когда она еще была независимой, или с позиции сейчас российского законодательства, конечно же, эти негодяи являются преступниками, причем во многом военными преступниками", - сказал Пушилин, подчеркнув, что военные преступления не имеют срока давности. "Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть", - отметил Пушилин, отвечая на вопрос, продолжает ли Зеленский оставаться в розыске.

https://ria.ru/20240512/nyt-1945336856.html

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

донецкая народная республика

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин: "Зеленский, Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками" Зеленский, Порошенко и другие представители киевского режима являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности, заявил РИА Новости глава ДНР Пушилин. 2024-05-12T10:05 true PT1M34S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, петр порошенко, россия, денис пушилин, владимир зеленский