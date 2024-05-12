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"Плати сам". Зеленского поставили на место из-за наглого обращения к Западу - РИА Новости, 12.05.2024
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09:53 12.05.2024 (обновлено: 14:40 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/zelenskiy-1945346425.html
"Плати сам". Зеленского поставили на место из-за наглого обращения к Западу
"Плати сам". Зеленского поставили на место из-за наглого обращения к Западу - РИА Новости, 12.05.2024
"Плати сам". Зеленского поставили на место из-за наглого обращения к Западу
Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что объявлений о новых пакетах помощи со стороны... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T09:53
2024-05-12T14:40
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно."Сам за это плати", — возмутилась Mom."Время на исходе, королева пособий", — обратился к главе киевского режима Legal Speech IS Free Speech."Нет, тебе больше не нужны средства американских налогоплательщиков", — отметил James Melton."Один звонок Путину для заключения мира, и этот конфликт остановится", — предложил Зеленскому Victor B Greenwood."Твое поражение неминуемо! Сдавайся сейчас и сохрани жизни своих людей!" — заключил Gabe.В пятницу США объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС России в последние недели, которое ожидается и в будущем.
https://ria.ru/20240512/kharkov-1945345591.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, вооруженные силы рф
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы РФ

"Плати сам". Зеленского поставили на место из-за наглого обращения к Западу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети Х негативно отнеслись к заявлению президента Украины Владимира Зеленского о том, что объявлений о новых пакетах помощи со стороны Запада недостаточно.
«
"Сам за это плати", — возмутилась Mom.
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"Время на исходе, королева пособий", — обратился к главе киевского режима Legal Speech IS Free Speech.
"Нет, тебе больше не нужны средства американских налогоплательщиков", — отметил James Melton.
"Один звонок Путину для заключения мира, и этот конфликт остановится", — предложил Зеленскому Victor B Greenwood.
"Твое поражение неминуемо! Сдавайся сейчас и сохрани жизни своих людей!" — заключил Gabe.
В пятницу США объявили о новом пакете вооружений для Киева на 400 миллионов долларов. В администрации при этом говорят о постепенном продвижении ВС России в последние недели, которое ожидается и в будущем.
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