https://ria.ru/20240512/zavaly-1945432035.html
На месте разбора завалов в Белгороде объявили минуту тишины
На месте разбора завалов в Белгороде объявили минуту тишины - РИА Новости, 12.05.2024
На месте разбора завалов в Белгороде объявили минуту тишины
Минута тишины объявлена на месте разбора завалов жилого дома в Белгороде для поиска людей, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:37
2024-05-12T17:37
2024-05-12T17:44
происшествия
белгород
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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БЕЛГОРОД, 12 мая - РИА Новости. Минута тишины объявлена на месте разбора завалов жилого дома в Белгороде для поиска людей, передает корреспондент РИА Новости.Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что под завалами остаются люди.Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
https://ria.ru/20240512/belgorod-1945431829.html
белгород
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде
Обстановка на месте обрушения подъезда в Белгороде из-за украинского обстрела на данный момент, разбор завалов продолжается.
2024-05-12T17:37
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PT0M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
На месте разбора завалов в Белгороде объявили минуту тишины
На месте разбора завалов в Белгороде объявили минуту тишины для поиска людей