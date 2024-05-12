https://ria.ru/20240512/zavaly-1945356628.html

Разбор завалов на месте обрушения подъезда в Коми завершен

Разбор завалов на месте обрушения подъезда в Коми завершен - РИА Новости, 12.05.2024

Разбор завалов на месте обрушения подъезда в Коми завершен

Спасатели завершили разбор завалов после обрушения подъезда в нежилой части пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, пострадавших нет, сообщило... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:23

2024-05-12T11:23

2024-05-12T11:43

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Спасатели завершили разбор завалов после обрушения подъезда в нежилой части пятиэтажки в городе Печора в республике Коми, пострадавших нет, сообщило региональное управление МЧС РФ в своем Telegram-канале."Разбор завала и поисково-спасательные работы завершены. Пострадавших нет", - информирует ведомство.Как сообщало региональное управление МЧС РФ, в городе Печора на Печорском проспекте, 69 частично обрушился пятиэтажный кирпичный дом. По предварительным данным, никто не пострадал. Глава Коми Владимир Уйба, который побывал на месте происшествия, сообщал, что дом, где обрушился подъезд, был признан аварийным, это бывшее общежитие. После обрушения оттуда эвакуировали 14 человек, включая 5 детей, сообщало управление МЧС РФ по Коми. Они начнут получать компенсации с 13 мая, а расселение дома начнется со среды. СУСК РФ по Коми по факту обрушения нежилой части здания возбудил уголовное дело о халатности.

https://ria.ru/20240512/obrushenie-1945359206.html

республика коми

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре Уголовное дело о халатности возбуждено после обрушения подъезда пятиэтажки в Печоре, сообщили в СУ СУ. Обрушение подъезда пятиэтажного кирпичного дома в городе Печора республики Коми затронуло его нежилую часть, сообщили региональные власти. Продолжается разбор завалов. Расселение поврежденного дома начнется 15 мая, все жильцы эвакуированы. 2024-05-12T11:23 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика коми