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Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание - РИА Новости, 12.05.2024
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14:38 12.05.2024 (обновлено: 16:09 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/zasedanie-1945397092.html
Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание
Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание - РИА Новости, 12.05.2024
Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание
Заседание комитета Госдумы, на котором обсуждалась кандидатура Александра Козлова на пост главы министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T14:38
2024-05-12T16:09
политика
госдума рф
россия
александр козлов (глава минприроды)
дмитрий кобылкин
александр александрович
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы, на котором обсуждалась кандидатура Александра Козлова на пост главы министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды РФ), прошло непросто, задавали неудобные вопросы, но кандидат на них профессионально ответил, заявил руководитель комитета Дмитрий Кобылкин."У нас комитет прошел не просто, мы там и пошумели, и, значит, позадавали не совсем комфортные, наверное, вопросы, но Александр Александрович очень профессионально на них ответил", - рассказал Кобылкин на пресс-подходе по итогам заседания в воскресенье.Комитет рекомендовал палате утвердить кандидатуру Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии.
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политика, госдума рф, россия, александр козлов (глава минприроды), дмитрий кобылкин, александр александрович, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Политика, Госдума РФ, Россия, Александр Козлов (глава Минприроды), Дмитрий Кобылкин, Александр Александрович, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание

Глава комитета ГД по экологи: заседание прошло непросто, были неудобные вопросы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы, на котором обсуждалась кандидатура Александра Козлова на пост главы министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды РФ), прошло непросто, задавали неудобные вопросы, но кандидат на них профессионально ответил, заявил руководитель комитета Дмитрий Кобылкин.
«
"У нас комитет прошел не просто, мы там и пошумели, и, значит, позадавали не совсем комфортные, наверное, вопросы, но Александр Александрович очень профессионально на них ответил", - рассказал Кобылкин на пресс-подходе по итогам заседания в воскресенье.
Комитет рекомендовал палате утвердить кандидатуру Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
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ПолитикаГосдума РФРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Дмитрий КобылкинАлександр АлександровичМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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