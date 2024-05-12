https://ria.ru/20240512/zasedanie-1945397092.html

Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание

Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание - РИА Новости, 12.05.2024

Глава комитета Госдумы по экологии рассказал, как прошло заседание

Заседание комитета Госдумы, на котором обсуждалась кандидатура Александра Козлова на пост главы министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T14:38

2024-05-12T14:38

2024-05-12T16:09

политика

госдума рф

россия

александр козлов (глава минприроды)

дмитрий кобылкин

александр александрович

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 12 май - РИА Новости. Заседание комитета Госдумы, на котором обсуждалась кандидатура Александра Козлова на пост главы министерства природных ресурсов и экологии России (Минприроды РФ), прошло непросто, задавали неудобные вопросы, но кандидат на них профессионально ответил, заявил руководитель комитета Дмитрий Кобылкин."У нас комитет прошел не просто, мы там и пошумели, и, значит, позадавали не совсем комфортные, наверное, вопросы, но Александр Александрович очень профессионально на них ответил", - рассказал Кобылкин на пресс-подходе по итогам заседания в воскресенье.Комитет рекомендовал палате утвердить кандидатуру Козлова на пост министра природных ресурсов и экологии.

https://ria.ru/20240511/mishustin-1945155501.html

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политика, госдума рф, россия, александр козлов (глава минприроды), дмитрий кобылкин, александр александрович, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)