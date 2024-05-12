https://ria.ru/20240512/zamorozki-1945358463.html

Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве

Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве - РИА Новости, 12.05.2024

Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве

Период заморозков в Москве может завершиться предстоящей ночью, во второй половине новой недели дневная температура воздуха ожидается в пределах плюс 16 - плюс... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:36

2024-05-12T11:36

2024-05-12T11:36

москва

михаил леус

погода

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Период заморозков в Москве может завершиться предстоящей ночью, во второй половине новой недели дневная температура воздуха ожидается в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Подходит к завершению период заморозков в столичном регионе. Скорее всего предстоящая ночь станет последней в этом периоде с заморозками в Москве, а ночь на вторник завершит период заморозков в Подмосковье", - рассказал Леус. По его словам, во второй половине новой недели температурный фон вернется в климатические рамки, а дневная температура воздуха, несмотря на высокую вероятность дождей, ожидается в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса.

https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, погода