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Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве
Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве - РИА Новости, 12.05.2024
Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве
Период заморозков в Москве может завершиться предстоящей ночью, во второй половине новой недели дневная температура воздуха ожидается в пределах плюс 16 - плюс... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:36
2024-05-12T11:36
2024-05-12T11:36
москва
михаил леус
погода
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Период заморозков в Москве может завершиться предстоящей ночью, во второй половине новой недели дневная температура воздуха ожидается в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Подходит к завершению период заморозков в столичном регионе. Скорее всего предстоящая ночь станет последней в этом периоде с заморозками в Москве, а ночь на вторник завершит период заморозков в Подмосковье", - рассказал Леус. По его словам, во второй половине новой недели температурный фон вернется в климатические рамки, а дневная температура воздуха, несмотря на высокую вероятность дождей, ожидается в пределах плюс 16 - плюс 21 градуса.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, погода
Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик сообщил о завершении периода заморозков в Москве
Синоптик: период заморозков в Москве может завершиться предстоящей ночью