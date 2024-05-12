Захарова резко высказалась о "Евровидении"
Захарова расценила "Евровидение-2024" как похороны Западной Европы
Иллюстрация сцены "Евровидения" на площадке Мальмё-Арена. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя песенный конкурс "Евровидение", заявила, что происходящее является "похоронами Западной Европы".
«
"Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — написала Захарова в Telegram-канале.
Финал конкурса
В субботу в шведском Мальмё состоялся финал "Евровидения-2024", Россия в нем участие не принимала.
Победителем конкурса стал представитель Швейцарии — певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code". Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.
На втором месте — хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim" с 547 баллами, на третьем — Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли хип-хоп и рэп-испольнитильница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней "Teresa & Maria".
В базе "Миротворца"
Представительница Израиля на музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" певица Эден Голан оказалась в базе скандального украинского ресурса "Миротворец".
Запись о внесении Голан в базу данных "Миротворца" датируется 7 февраля 2024 года. К карточке прикреплена ее фотография. Создатели сайта приписывают Голан "сознательное нарушение государственной границы Украины", "незаконную коммерческую деятельность" на бывших территориях Украины, "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Согласно сайту, Голан в 2016 году выступила в Крыму на музыкальном конкурсе "Детская Новая волна".
Ранее 21-летняя исполнительница жила в России, в 2018 году она стала финалисткой шоу "Голос. дети" в составе команды певицы Пелагеи.