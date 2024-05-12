https://ria.ru/20240512/zakharova-1945328800.html

Захарова резко высказалась о "Евровидении"

Захарова резко высказалась о "Евровидении" - РИА Новости, 12.05.2024

Захарова резко высказалась о "Евровидении"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя песенный конкурс "Евровидение", заявила, что происходящее является "похоронами Западной Европы". РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T06:06

2024-05-12T06:06

2024-05-12T08:29

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя песенный конкурс "Евровидение", заявила, что происходящее является "похоронами Западной Европы"."Евровидение-2024 переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов", — написала Захарова в Telegram-канале.Финал конкурсаВ субботу в шведском Мальмё состоялся финал "Евровидения-2024", Россия в нем участие не принимала.Победителем конкурса стал представитель Швейцарии — певец Немо Меттлер, известный под псевдонимом Nemo, с песней "The Code". Согласно суммарным итогам зрительского голосования и жюри, Швейцария получила 591 балл.На втором месте — хорватский исполнитель Марко Пуришич, известный как Baby Lasagna, с песней "Rim Tim Tagi Dim" с 547 баллами, на третьем — Украина с 453 баллами. Украину в этом году представляли хип-хоп и рэп-испольнитильница Alyona Alyona (Алена Савраненко) и певица Jerry Heil (Яна Шемаева) с песней "Teresa & Maria".В базе "Миротворца"Представительница Израиля на музыкальном конкурсе "Евровидение-2024" певица Эден Голан оказалась в базе скандального украинского ресурса "Миротворец".Запись о внесении Голан в базу данных "Миротворца" датируется 7 февраля 2024 года. К карточке прикреплена ее фотография. Создатели сайта приписывают Голан "сознательное нарушение государственной границы Украины", "незаконную коммерческую деятельность" на бывших территориях Украины, "участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Согласно сайту, Голан в 2016 году выступила в Крыму на музыкальном конкурсе "Детская Новая волна".Ранее 21-летняя исполнительница жила в России, в 2018 году она стала финалисткой шоу "Голос. дети" в составе команды певицы Пелагеи.

https://ria.ru/20240511/klyayn-1945295215.html

https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html

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россия, украина, швейцария, мария захарова, пелагея, евровидение