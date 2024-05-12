https://ria.ru/20240512/vzryvy-1945457787.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 12.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина. РИА Новости, 12.05.2024

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2024-05-12T21:12

2024-05-12T21:13

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина. "В Миргороде прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.

https://ria.ru/20240512/konflikt-1945455579.html

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в мире, полтавская область, украина