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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:12
2024-05-12T21:12
2024-05-12T21:13
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина. "В Миргороде прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
РБК-Украина: в городе Миргород Полтавской области прогремели взрывы