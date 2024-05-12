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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:12 12.05.2024 (обновлено: 21:13 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/vzryvy-1945457787.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде
Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T21:12
2024-05-12T21:13
специальная военная операция на украине
в мире
полтавская область
украина
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина. "В Миргороде прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало.
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полтавская область
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в мире, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Полтавская область, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Миргороде

РБК-Украина: в городе Миргород Полтавской области прогремели взрывы

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Миргороде Полтавской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает в воскресенье агентство РБК-Украина.
«
"В Миргороде прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявлена воздушная тревога.
Официальной информации о взрывах пока не поступало.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреПолтавская областьУкраина
 
 
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