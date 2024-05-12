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На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники - РИА Новости, 12.05.2024
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15:19 12.05.2024
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На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники
На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники - РИА Новости, 12.05.2024
На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники
Для обследования территории на место обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, которое произошло после обстрела со стороны ВСУ, выехали взрывотехники,... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:19
2024-05-12T15:19
происшествия
белгород
россия
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение части дома в белгороде после обстрела
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для обследования территории на место обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, которое произошло после обстрела со стороны ВСУ, выехали взрывотехники, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Центральный округ". Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Росгвардейцы оказывают содействие спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улицу Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН "Острог" Росгвардии", - говорится в сообщении.
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происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела
Происшествия, Белгород, Россия, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники

"Росгвардия": взрывотехники обследуют территорию на месте обрушения в Белгороде

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкНа месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для обследования территории на место обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, которое произошло после обстрела со стороны ВСУ, выехали взрывотехники, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Центральный округ".
Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
"Росгвардейцы оказывают содействие спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улицу Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН "Острог" Росгвардии", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияБелгородРоссияВооруженные силы УкраиныФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Обрушение части дома в Белгороде после обстрела
 
 
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