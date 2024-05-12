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На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники

На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники - РИА Новости, 12.05.2024

На место обрушения в жилом доме в Белгороде выехали взрывотехники

Для обследования территории на место обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, которое произошло после обстрела со стороны ВСУ, выехали взрывотехники,... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:19

2024-05-12T15:19

2024-05-12T15:19

происшествия

белгород

россия

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение части дома в белгороде после обстрела

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для обследования территории на место обрушения подъезда жилого дома в Белгороде, которое произошло после обстрела со стороны ВСУ, выехали взрывотехники, сообщается в Telegram-канале "Росгвардия. Центральный округ". Белгород в воскресенье подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в результате прямого попадания снаряда в жилой дом обрушился весь подъезд. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. "Росгвардейцы оказывают содействие спасателям в разборе завалов, извлечении пострадавших из-под завалов и эвакуации граждан на месте обрушения жилого дома на улицу Щорса. Для обследования территории на место происшествия выехали взрывотехники ОМОН "Острог" Росгвардии", - говорится в сообщении.

белгород

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгород, россия, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), обрушение части дома в белгороде после обстрела