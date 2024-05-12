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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.05.2024
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15:50 12.05.2024 (обновлено: 16:13 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/vzryv-1945412551.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:50
2024-05-12T16:13
в мире
сумы
украина
сумская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. &quot;В Сумах слышен звук взрыва&quot;, — указано в материале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.Официальной информации о взрыве пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
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в мире, сумы, украина, сумская область
В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

"Общественное": в городе Сумы на фоне воздушной тревоги погремел взрыв

© iStock.com / Ioanna_alexaВ Сумах, Украина
В Сумах, Украина - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© iStock.com / Ioanna_alexa
В Сумах, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
«

"В Сумах слышен звук взрыва", — указано в материале.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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Вчера, 08:00
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.
Официальной информации о взрыве пока не поступало.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумыУкраинаСумская область
 
 
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