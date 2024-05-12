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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T15:50
2024-05-12T15:50
2024-05-12T16:13
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах слышен звук взрыва", — указано в материале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.Официальной информации о взрыве пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сумская область
В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в городе Сумы на фоне воздушной тревоги погремел взрыв