https://ria.ru/20240512/vzryv-1945412551.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 12.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T15:50

2024-05-12T15:50

2024-05-12T16:13

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сумская область

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах слышен звук взрыва", — указано в материале.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога.Официальной информации о взрыве пока не поступало.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240512/ukraina-1945287174.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумы

украина

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумы, украина, сумская область