https://ria.ru/20240512/vostok-1945381083.html
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 12.05.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины составили до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T13:28
2024-05-12T13:28
2024-05-12T13:28
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи, отразила две атаки ВСУ, потери Украины составили до 125 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой Народной Республики и Дорожнянка Запорожской области", - говорится в сообщении. По данным ведомства, отражены две контратаки штурмовых групп 21-й бригады нацгвардии и 123-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР. "Потери ВСУ составили до 125 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица "Мста-Б", 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и 100-мм противотанковая пушка "Рапира", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945374692.html
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РИА Новости
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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и отразила две атаки ВСУ