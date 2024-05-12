https://ria.ru/20240512/voronezhskaya_oblast-1945328665.html

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024

В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T06:04

2024-05-12T06:04

2024-05-12T06:04

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.44 мск. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240501/bespilotniki-1943249098.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)