https://ria.ru/20240512/voronezhskaya_oblast-1945328665.html
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 12.05.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T06:04
2024-05-12T06:04
2024-05-12T06:04
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Режим опасности атаки БПЛА в Воронежской области отменён, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее опасность атаки БПЛА была объявлена в 1.44 мск. "Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - говорится в сообщении.
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воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Губернатор Гусев: в Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА