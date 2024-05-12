https://ria.ru/20240512/volontery-1945435038.html

Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили

Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили - РИА Новости, 12.05.2024

Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили

Волонтеров, которые оказали помощь при устранении последствий теракта в "Крокус сити холле" и весеннего половодья в регионах РФ, а также при ликвидации... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T17:55

2024-05-12T17:55

2024-05-12T17:55

теракт в "крокус сити холле"

общество

белгородская область

красногорск

крокус сити холл

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеров, которые оказали помощь при устранении последствий теракта в "Крокус сити холле" и весеннего половодья в регионах РФ, а также при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области, наградили на Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Хочется от себя лично сказать вам спасибо за тот действительно колоссальный труд, который вы проводили, и проводили его в рамках того, что происходили в рамках наводнения, половодья, тех задач, которые вы там выполняли, хотя мне очень сложно называть это задачами. Хочется сказать, что это скорее ваш внутренний посыл, посыл вашей души… Именно такие дела являются ключевым в волонтерской, добровольческой деятельности. Спасибо вам за это", - сказал на награждении заместитель главы федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов. Он также отметил работу волонтеров, которые помогали в разных аспектах после терракота в "Крокус сити холле". "Это отдельная большая работа, тяжелая работа, которую вы проводили, и за это вам большое человеческое спасибо", - продолжил заместитель главы Росмолодежи. Аширов также обратился к белгородским волонтерам. "Сегодняшний день показывает, как много помощи еще нужно оказать тем людям, которые проживают на территории Белгородской области… И та помощь, которую вы уже оказываете, и будете оказывать, за это вам отдельное большое спасибо. Это непросто", - добавил он. Волонтеры получили от Росмолодежи благодарственные письма, а также памятные подарки. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240511/krokus-1945202013.html

https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html

белгородская область

красногорск

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общество, белгородская область, красногорск, крокус сити холл, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), выставка-форум "россия"