Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили
Волонтеров, оказывающих помощь в "Крокусе", наградили на выставке "Россия"
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВолонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла"
Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" . Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеров, которые оказали помощь при устранении последствий теракта в "Крокус сити холле" и весеннего половодья в регионах РФ, а также при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области, наградили на Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
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"Хочется от себя лично сказать вам спасибо за тот действительно колоссальный труд, который вы проводили, и проводили его в рамках того, что происходили в рамках наводнения, половодья, тех задач, которые вы там выполняли, хотя мне очень сложно называть это задачами. Хочется сказать, что это скорее ваш внутренний посыл, посыл вашей души… Именно такие дела являются ключевым в волонтерской, добровольческой деятельности. Спасибо вам за это", - сказал на награждении заместитель главы федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.
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Он также отметил работу волонтеров, которые помогали в разных аспектах после терракота в "Крокус сити холле".
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"Это отдельная большая работа, тяжелая работа, которую вы проводили, и за это вам большое человеческое спасибо", - продолжил заместитель главы Росмолодежи.
Аширов также обратился к белгородским волонтерам. "Сегодняшний день показывает, как много помощи еще нужно оказать тем людям, которые проживают на территории Белгородской области… И та помощь, которую вы уже оказываете, и будете оказывать, за это вам отдельное большое спасибо. Это непросто", - добавил он.
Волонтеры получили от Росмолодежи благодарственные письма, а также памятные подарки.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.