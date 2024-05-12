Рейтинг@Mail.ru
Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:55 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/volontery-1945435038.html
Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили
Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили - РИА Новости, 12.05.2024
Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили
Волонтеров, которые оказали помощь при устранении последствий теракта в "Крокус сити холле" и весеннего половодья в регионах РФ, а также при ликвидации... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T17:55
2024-05-12T17:55
теракт в "крокус сити холле"
общество
белгородская область
красногорск
крокус сити холл
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943163231_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_d38211139195eb029d06f5055094e71f.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеров, которые оказали помощь при устранении последствий теракта в "Крокус сити холле" и весеннего половодья в регионах РФ, а также при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области, наградили на Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. "Хочется от себя лично сказать вам спасибо за тот действительно колоссальный труд, который вы проводили, и проводили его в рамках того, что происходили в рамках наводнения, половодья, тех задач, которые вы там выполняли, хотя мне очень сложно называть это задачами. Хочется сказать, что это скорее ваш внутренний посыл, посыл вашей души… Именно такие дела являются ключевым в волонтерской, добровольческой деятельности. Спасибо вам за это", - сказал на награждении заместитель главы федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов. Он также отметил работу волонтеров, которые помогали в разных аспектах после терракота в "Крокус сити холле". "Это отдельная большая работа, тяжелая работа, которую вы проводили, и за это вам большое человеческое спасибо", - продолжил заместитель главы Росмолодежи. Аширов также обратился к белгородским волонтерам. "Сегодняшний день показывает, как много помощи еще нужно оказать тем людям, которые проживают на территории Белгородской области… И та помощь, которую вы уже оказываете, и будете оказывать, за это вам отдельное большое спасибо. Это непросто", - добавил он. Волонтеры получили от Росмолодежи благодарственные письма, а также памятные подарки. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240511/krokus-1945202013.html
https://ria.ru/20240502/nagrazhdenie-1943547247.html
белгородская область
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943163231_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_7ba435585e33a8e5fb4938df5b28d4be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, белгородская область, красногорск, крокус сити холл, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), выставка-форум "россия"
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Белгородская область, Красногорск, Крокус Сити Холл, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Выставка-форум "Россия"
Волонтеров, устранявших последствия теракта в "Крокусе", наградили

Волонтеров, оказывающих помощь в "Крокусе", наградили на выставке "Россия"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВолонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла"
Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного Крокус Сити Холла - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Волонтеры у стихийного мемориала возле подмосковного "Крокус Сити Холла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Волонтеров, которые оказали помощь при устранении последствий теракта в "Крокус сити холле" и весеннего половодья в регионах РФ, а также при ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Белгородской области, наградили на Международной выставке-форуме "Россия" в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Хочется от себя лично сказать вам спасибо за тот действительно колоссальный труд, который вы проводили, и проводили его в рамках того, что происходили в рамках наводнения, половодья, тех задач, которые вы там выполняли, хотя мне очень сложно называть это задачами. Хочется сказать, что это скорее ваш внутренний посыл, посыл вашей души… Именно такие дела являются ключевым в волонтерской, добровольческой деятельности. Спасибо вам за это", - сказал на награждении заместитель главы федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Денис Аширов.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"
11 мая, 08:06
Он также отметил работу волонтеров, которые помогали в разных аспектах после терракота в "Крокус сити холле".
«
"Это отдельная большая работа, тяжелая работа, которую вы проводили, и за это вам большое человеческое спасибо", - продолжил заместитель главы Росмолодежи.
Аширов также обратился к белгородским волонтерам. "Сегодняшний день показывает, как много помощи еще нужно оказать тем людям, которые проживают на территории Белгородской области… И та помощь, которую вы уже оказываете, и будете оказывать, за это вам отдельное большое спасибо. Это непросто", - добавил он.
Волонтеры получили от Росмолодежи благодарственные письма, а также памятные подарки.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Цветы и мягкие игрушки у стихийного мемориала в память о жертвах теракта 22 марта 2024 г. в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Путин наградил медалью подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"
2 мая, 18:31
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоБелгородская областьКрасногорскКрокус Сити ХоллФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Выставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала