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Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство - РИА Новости, 12.05.2024
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12:58 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/volodin-1945373749.html
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство - РИА Новости, 12.05.2024
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство
Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:58
2024-05-12T12:58
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства. "Сегодня на протяжении длительного времени кандидаты будут совещаться с депутатами в комитетах, надеюсь, что состоится разговор откровенный, без, что называется, прикрас", - сказал он журналистам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство

Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в новый состав правительства

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства.
"Сегодня на протяжении длительного времени кандидаты будут совещаться с депутатами в комитетах, надеюсь, что состоится разговор откровенный, без, что называется, прикрас", - сказал он журналистам.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Мишустин проверит членов правительства, не ответивших на звонки депутатов
10 мая, 15:20
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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