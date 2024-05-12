https://ria.ru/20240512/volodin-1945373749.html
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство - РИА Новости, 12.05.2024
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство
Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T12:58
2024-05-12T12:58
2024-05-12T12:58
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства. "Сегодня на протяжении длительного времени кандидаты будут совещаться с депутатами в комитетах, надеюсь, что состоится разговор откровенный, без, что называется, прикрас", - сказал он журналистам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945117355.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство
Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в новый состав правительства