https://ria.ru/20240512/volodin-1945373749.html

Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство

Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство - РИА Новости, 12.05.2024

Володин надеется на откровенный разговор кандидатов в правительство

Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T12:58

2024-05-12T12:58

2024-05-12T12:58

политика

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин надеется на откровенный разговор без прикрас в ходе рассмотрения комитетами Думы кандидатов в новый состав правительства. "Сегодня на протяжении длительного времени кандидаты будут совещаться с депутатами в комитетах, надеюсь, что состоится разговор откровенный, без, что называется, прикрас", - сказал он журналистам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945117355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф