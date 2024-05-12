https://ria.ru/20240512/volodin-1945362623.html

Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов

Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов - РИА Новости, 12.05.2024

Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов

Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:58

2024-05-12T11:58

2024-05-12T11:58

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями профильных комитетов", - сказали в пресс-службе. В совещании принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко, добавили в ней. "Обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения кандидатур для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров в профильных комитетах ГД, заседания которых начнутся в 12.00", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, дмитрий григоренко, госдума рф