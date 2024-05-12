Рейтинг@Mail.ru
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов - РИА Новости, 12.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/volodin-1945362623.html
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов - РИА Новости, 12.05.2024
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов
Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:58
2024-05-12T11:58
политика
россия
вячеслав володин
дмитрий григоренко
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_0:0:3509:1975_1920x0_80_0_0_835b640d6f8b74b972ad28de7e82f3ad.jpg
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями профильных комитетов", - сказали в пресс-службе. В совещании принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко, добавили в ней. "Обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения кандидатур для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров в профильных комитетах ГД, заседания которых начнутся в 12.00", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html
https://ria.ru/20240510/kandidatura-1945076585.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764851950_250:0:2979:2047_1920x0_80_0_0_bac2b74c69ac8b14a662c5d01d3cc179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, вячеслав володин, дмитрий григоренко, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов

Володин провел совещание с зампредами и руководителями профильных комитетов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями профильных комитетов", - сказали в пресс-службе.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
Вчера, 11:46
В совещании принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко, добавили в ней.
"Обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения кандидатур для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров в профильных комитетах ГД, заседания которых начнутся в 12.00", - уточнили в пресс-службе.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера
10 мая, 11:43
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинДмитрий ГригоренкоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала