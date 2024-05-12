https://ria.ru/20240512/volodin-1945362623.html
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов - РИА Новости, 12.05.2024
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов
Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:58
2024-05-12T11:58
2024-05-12T11:58
политика
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями профильных комитетов", - сказали в пресс-службе. В совещании принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ – руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко, добавили в ней. "Обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения кандидатур для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров в профильных комитетах ГД, заседания которых начнутся в 12.00", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html
https://ria.ru/20240510/kandidatura-1945076585.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, дмитрий григоренко, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Дмитрий Григоренко, Госдума РФ
Володин провел совещание с зампредами и руководителями комитетов
Володин провел совещание с зампредами и руководителями профильных комитетов
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин провел провел совещание со своими заместителями и руководителями профильных комитетов, сообщила пресс-служба ГД журналистам.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел совещание с заместителями председателя ГД и руководителями профильных комитетов", - сказали в пресс-службе.
В совещании принял участие исполняющий обязанности заместителя председателя правительства РФ
– руководителя аппарата правительства Дмитрий Григоренко
, добавили в ней.
"Обсуждались вопросы, связанные с процедурой рассмотрения кандидатур для утверждения на должности первого заместителя председателя правительства РФ, заместителей председателя правительства РФ, а также федеральных министров в профильных комитетах ГД, заседания которых начнутся в 12.00", - уточнили в пресс-службе.