https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html

Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин

Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024

Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин

Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:46

2024-05-12T11:46

2024-05-12T11:46

политика

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин. "Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне… но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного. Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", - сказал он журналистам. Володин отметил, что хоть и предложен профессиональный состав кабмина, это не исключает открытого обсуждения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф