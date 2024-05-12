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Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024
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11:46 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:46
2024-05-12T11:46
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин. "Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне… но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного. Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", - сказал он журналистам. Володин отметил, что хоть и предложен профессиональный состав кабмина, это не исключает открытого обсуждения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240511/vlast-1944749082.html
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин

Володин: в правительстве не будет неожиданных людей, все кандидаты с опытом

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне… но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного. Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", - сказал он журналистам.
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Володин отметил, что хоть и предложен профессиональный состав кабмина, это не исключает открытого обсуждения.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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