https://ria.ru/20240512/volodin-1945360419.html
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин - РИА Новости, 12.05.2024
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:46
2024-05-12T11:46
2024-05-12T11:46
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин. "Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне… но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного. Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", - сказал он журналистам. Володин отметил, что хоть и предложен профессиональный состав кабмина, это не исключает открытого обсуждения. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, заявил Володин
Володин: в правительстве не будет неожиданных людей, все кандидаты с опытом
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Времена появления в правительстве неожиданных людей ушли, сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями, считает спикер ГД Вячеслав Володин.
"Состав на должности и заместителей председателей правительства и министров предложен профессиональный и имеющий опыт работы на федеральном уровне… но это не исключает обсуждения именно открытого, публичного. Ушли прошлые времена, когда неожиданно какие-то кандидатуры оказывались на таких должностях, сейчас для того, чтобы быть внесенным на рассмотрение на должность, надо заработать багаж успехов, опыта, наработать компетенции", - сказал он журналистам.
Володин отметил, что хоть и предложен профессиональный состав кабмина, это не исключает открытого обсуждения.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин
представил свои предложения по новому составу правительства.