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Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении - РИА Новости, 12.05.2024
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11:41 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/volodin-1945359454.html
Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении
Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении - РИА Новости, 12.05.2024
Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении
Проблемы дефицита кадров в здравоохранении обязательно будут подняты при обсуждении кандидатуры главы Минздрава в Госдуме, сообщил в воскресенье спикер ГД... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:41
2024-05-12T11:41
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
михаил мурашко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Проблемы дефицита кадров в здравоохранении обязательно будут подняты при обсуждении кандидатуры главы Минздрава в Госдуме, сообщил в воскресенье спикер ГД Вячеслав Володин. "У нас есть проблемы здравоохранения, дефицит кадров, более 30 тысяч врачей на сегодняшний день ждет отрасль, но их нет – это проблема… Мы будем эту тему обязательно поднимать при обсуждении министра здравоохранения", - сказал он журналистам. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин внес свои предложения по новому составу правительства, предложено переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы ведомства.
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россия, вячеслав володин, михаил мишустин, михаил мурашко, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Михаил Мурашко, Госдума РФ, Общество
Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении

Володин: проблему дефицита кадров в здравоохранении будут обсуждать в Госдуме

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Проблемы дефицита кадров в здравоохранении обязательно будут подняты при обсуждении кандидатуры главы Минздрава в Госдуме, сообщил в воскресенье спикер ГД Вячеслав Володин.
"У нас есть проблемы здравоохранения, дефицит кадров, более 30 тысяч врачей на сегодняшний день ждет отрасль, но их нет – это проблема… Мы будем эту тему обязательно поднимать при обсуждении министра здравоохранения", - сказал он журналистам.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин внес свои предложения по новому составу правительства, предложено переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы ведомства.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Принимать решения о медфакультетах должен Минздрав, заявил Володин
10 апреля, 08:48
 
РоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинМихаил МурашкоГосдума РФОбщество
 
 
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