https://ria.ru/20240512/volodin-1945359454.html

Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении

Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении - РИА Новости, 12.05.2024

Володин рассказал о проблемах дефицита кадров в здравоохранении

Проблемы дефицита кадров в здравоохранении обязательно будут подняты при обсуждении кандидатуры главы Минздрава в Госдуме, сообщил в воскресенье спикер ГД... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:41

2024-05-12T11:41

2024-05-12T11:41

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

михаил мурашко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Проблемы дефицита кадров в здравоохранении обязательно будут подняты при обсуждении кандидатуры главы Минздрава в Госдуме, сообщил в воскресенье спикер ГД Вячеслав Володин. "У нас есть проблемы здравоохранения, дефицит кадров, более 30 тысяч врачей на сегодняшний день ждет отрасль, но их нет – это проблема… Мы будем эту тему обязательно поднимать при обсуждении министра здравоохранения", - сказал он журналистам. Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин внес свои предложения по новому составу правительства, предложено переназначить и.о. министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на пост главы ведомства.

https://ria.ru/20240410/meditsina-1938991543.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, михаил мишустин, михаил мурашко, госдума рф, общество