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Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - РИА Новости, 12.05.2024
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11:33 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/volodin-1945358049.html
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - РИА Новости, 12.05.2024
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:33
2024-05-12T11:33
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. "Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", - сказал спикер ГД журналистам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь

Володин: нельзя представят, что спросят у кандидатов на посты в правительство

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин.
"Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", - сказал спикер ГД журналистам.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Володин ответил на вопрос о сроках внесения кандидатуры премьера в Госдуму
7 мая, 11:00
 
ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
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