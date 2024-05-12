https://ria.ru/20240512/volodin-1945358049.html

Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь

Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - РИА Новости, 12.05.2024

Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь

Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T11:33

2024-05-12T11:33

2024-05-12T11:33

политика

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/19/1905164484_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_683b850b7025a5b3e5a55f401cb706f2.jpg

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. "Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", - сказал спикер ГД журналистам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.

https://ria.ru/20240507/premer-1944320163.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф