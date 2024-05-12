https://ria.ru/20240512/volodin-1945358049.html
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь - РИА Новости, 12.05.2024
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T11:33
2024-05-12T11:33
2024-05-12T11:33
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Кандидатам на посты в правительство "не позавидуешь", предугадать, какие вопросы им зададут депутаты, невозможно, сказал спикер ГД Вячеслав Володин. "Невозможно предугадать, какие вопросы кто подготовил… нельзя представить какой вопрос прозвучит, надо быть готовым к любому вопросу и поэтому тем, кто придет сегодня на заседания комитетов, не позавидуешь, потому что эти вопросы формулирует наша жизнь", - сказал спикер ГД журналистам. Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин представил свои предложения по новому составу правительства.
https://ria.ru/20240507/premer-1944320163.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин заявил, что кандидатам в правительство не позавидуешь
Володин: нельзя представят, что спросят у кандидатов на посты в правительство