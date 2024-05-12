https://ria.ru/20240512/ukraina-1945374692.html

Британский МИД назвал продвижение российских войск на Украине опасным

Британский МИД назвал продвижение российских войск на Украине опасным - РИА Новости, 12.05.2024

Британский МИД назвал продвижение российских войск на Украине опасным

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал продвижение войск РФ в Харьковской области чрезвычайно опасной ситуацией. РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T13:02

2024-05-12T13:02

2024-05-12T13:02

специальная военная операция на украине

в мире

россия

харьковская область

великобритания

дэвид кэмерон

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал продвижение войск РФ в Харьковской области чрезвычайно опасной ситуацией. В субботу Минобороны РФ сообщило, что подразделения российской группировки войск "Север" в результате наступательных действий освободили Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью в Харьковской области. "Это чрезвычайно опасно", - сказал Кэмерон в интервью телеканалу Sky News, описывая ситуацию на фронте в Харьковской области для Киева. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html

https://ria.ru/20240319/vsu-1934263303.html

россия

харьковская область

великобритания

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Варвара Скокшина

в мире, россия, харьковская область, великобритания, дэвид кэмерон, владимир путин