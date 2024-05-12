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На Украине лишившийся ног экс-военный ВСУ получил повестку в военкомат - РИА Новости, 12.05.2024
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10:48 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945352625.html
На Украине лишившийся ног экс-военный ВСУ получил повестку в военкомат
На Украине лишившийся ног экс-военный ВСУ получил повестку в военкомат - РИА Новости, 12.05.2024
На Украине лишившийся ног экс-военный ВСУ получил повестку в военкомат
Лишившийся обеих ног бывший военнослужащий ВСУ Олег Симороз сообщил, что получил повестку в военкомат, несмотря на то, что снят с военного учета из-за... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:48
2024-05-12T10:48
в мире
украина
сша
владимир зеленский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лишившийся обеих ног бывший военнослужащий ВСУ Олег Симороз сообщил, что получил повестку в военкомат, несмотря на то, что снят с военного учета из-за инвалидности. Об этом сообщает украинское издание "Страна"."Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), (заявляет - ред.) что я согласно законам о воинской обязанности и мобилизации должен явиться к ним. Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении с военного учета", - приводит слова Симороза издание. По его словам, повестку прикрепили к квитанции на оплату коммунальных услуг. По информации украинского агентства УНИАН, сейчас Симороз находится в США, где проходит протезирование ног. "Страна" 13 апреля сообщала, что бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов. Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20240421/ukraina-1941344535.html
https://ria.ru/20240422/povestki-1941405777.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
На Украине лишившийся ног экс-военный ВСУ получил повестку в военкомат

Бывший военнослужащий ВСУ Симороз заявил, что получил повестку в военкомат

© РИА Новости / Евгений Котенко | Перейти в медиабанкПризывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Лишившийся обеих ног бывший военнослужащий ВСУ Олег Симороз сообщил, что получил повестку в военкомат, несмотря на то, что снят с военного учета из-за инвалидности. Об этом сообщает украинское издание "Страна".
"Это повестка, где мой родной Деснянский ТЦК (территориальный центр комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), (заявляет - ред.) что я согласно законам о воинской обязанности и мобилизации должен явиться к ним. Мое дело разрослось на хороший том различных военных документов. И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении с военного учета", - приводит слова Симороза издание.
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По его словам, повестку прикрепили к квитанции на оплату коммунальных услуг.
По информации украинского агентства УНИАН, сейчас Симороз находится в США, где проходит протезирование ног.
"Страна" 13 апреля сообщала, что бойца ВСУ, потерявшего обе ноги, не выпускали за границу из-за отсутствия медицинских документов.
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступит в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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