https://ria.ru/20240512/ukraina-1945352263.html

Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек

Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек - РИА Новости, 12.05.2024

Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек

Более четырех тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T10:43

2024-05-12T10:43

2024-05-12T10:43

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более четырех тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Нацполиция Украины накануне сообщила, что 10-11 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуированы почти тысяча человек. "Более чем за двое суток… эвакуировали более четырех тысяч жителей из населенных пунктов...", - написал Синегубов. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.

https://ria.ru/20240511/ganchev-1945272729.html

https://ria.ru/20240510/evakuatsiya-1945102939.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, виталий ганчев, харьковская область