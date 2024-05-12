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Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек - РИА Новости, 12.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:43 12.05.2024
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945352263.html
Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек
Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек - РИА Новости, 12.05.2024
Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек
Более четырех тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток, сообщил глава областной военной администрации Олег... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T10:43
2024-05-12T10:43
в мире
россия
виталий ганчев
специальная военная операция на украине
харьковская область
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более четырех тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Нацполиция Украины накануне сообщила, что 10-11 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуированы почти тысяча человек. "Более чем за двое суток… эвакуировали более четырех тысяч жителей из населенных пунктов...", - написал Синегубов. Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.
https://ria.ru/20240511/ganchev-1945272729.html
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в мире, россия, виталий ганчев, харьковская область
В мире, Россия, Виталий Ганчев, Специальная военная операция на Украине, Харьковская область
Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек

В Харьковской области за двое суток эвакуировали более четырех тысяч человек

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области
Рабочие устанавливают зубы драконаи недалеко от границы с Россией в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более четырех тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Нацполиция Украины накануне сообщила, что 10-11 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуированы почти тысяча человек.
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"Более чем за двое суток… эвакуировали более четырех тысяч жителей из населенных пунктов...", - написал Синегубов.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.
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