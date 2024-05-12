Из Харьковской области эвакуировали более четырех тысяч человек
В Харьковской области за двое суток эвакуировали более четырех тысяч человек
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Рабочие устанавливают "зубы дракона"и недалеко от границы с Россией в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Более четырех тысяч человек эвакуированы из населенных пунктов Харьковской области более чем за двое суток, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
Нацполиция Украины накануне сообщила, что 10-11 мая из приграничных населенных пунктов Харьковской области эвакуированы почти тысяча человек.
"Более чем за двое суток… эвакуировали более четырех тысяч жителей из населенных пунктов...", - написал Синегубов.
Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что в регионе идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости. Вооруженные силы РФ контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской области. В начале июня Ганчев сообщал РИА Новости, что в подконтрольных РФ 29 населенных пунктах живут около 3 тысяч человек.