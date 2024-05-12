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Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.05.2024
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05:33 12.05.2024 (обновлено: 06:29 12.05.2024)
https://ria.ru/20240512/ukraina-1945327767.html
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.05.2024
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:33
2024-05-12T06:29
украина
владимир константинов
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать новые элиты и временные региональные правительства. "(На Украине) предстоит сформировать новые региональные элиты, исполнительные институты, своего рода региональные временные правительства, которые будут готовы взять на себя власть в украинских регионах после их освобождения", - сказал Константинов РИА Новости. Он отметил также важность денацификации регионов Украины.
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украина, владимир константинов, в мире
Украина, Владимир Константинов, В мире
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму

Константинов: регионы Украины после освобождения должны сформировать новые элиты

© iStock.com / Kathrine AndiФлаг Украины, Харьков
Флаг Украины, Харьков - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Флаг Украины, Харьков. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать новые элиты и временные региональные правительства.
"(На Украине) предстоит сформировать новые региональные элиты, исполнительные институты, своего рода региональные временные правительства, которые будут готовы взять на себя власть в украинских регионах после их освобождения", - сказал Константинов РИА Новости.
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Он отметил также важность денацификации регионов Украины.
 
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