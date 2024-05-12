https://ria.ru/20240512/ukraina-1945327767.html

Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму

Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.05.2024

Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать... РИА Новости, 12.05.2024

2024-05-12T05:33

2024-05-12T05:33

2024-05-12T06:29

украина

владимир константинов

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать новые элиты и временные региональные правительства. "(На Украине) предстоит сформировать новые региональные элиты, исполнительные институты, своего рода региональные временные правительства, которые будут готовы взять на себя власть в украинских регионах после их освобождения", - сказал Константинов РИА Новости. Он отметил также важность денацификации регионов Украины.

https://ria.ru/20240224/ukraina-1929261440.html

украина

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