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Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму - РИА Новости, 12.05.2024
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать... РИА Новости, 12.05.2024
2024-05-12T05:33
2024-05-12T05:33
2024-05-12T06:29
украина
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что нынешним регионам Украины после их освобождения от "гнета киевского режима" предстоит сформировать новые элиты и временные региональные правительства. "(На Украине) предстоит сформировать новые региональные элиты, исполнительные институты, своего рода региональные временные правительства, которые будут готовы взять на себя власть в украинских регионах после их освобождения", - сказал Константинов РИА Новости. Он отметил также важность денацификации регионов Украины.
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украина, владимир константинов, в мире
Украина, Владимир Константинов, В мире
Украинским регионам предстоит сформировать новые элиты, заявили в Крыму
Константинов: регионы Украины после освобождения должны сформировать новые элиты